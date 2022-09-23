Ошибся с площадкой для приземления: в Качканаре записали на видео санитарный вертолет, промахнувшийся с зоной посадки

Медицинский вертолет приземлился не на посадочную площадку Фото: кадр с записи, опубликованный Андреем Ярославцевым

В социальных сетях появилось видео с медицинским вертолетом, который совершает посадку в неположенном месте. На кадрах видно, как авиатехника приземляется не на специальную площадку, подписанную буквой «Н», а фактически на тротуар перед зданием городской больницы. Как сообщают в комментариях под видео, записано оно было в Качканаре. Ситуацию даже прокомментировал в социальных сетях глава Качканарского городского округа. Андрей Ярославцев.

- Просьба к жителям: не переживать - вертолет санитарный и летел в ЦГБ, ошибся с площадкой для приземления, - написал Андрей Ярославцев комментарий для видео.

В больнице ситуацию пока не прокомментировали.