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Общество23 сентября 2022 6:41

Ошибся с площадкой для приземления: в Качканаре записали на видео санитарный вертолет, промахнувшийся с зоной посадки

В Качканаре записали на видео санитарный вертолет, промахнувшийся с зоной посадки
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Медицинский вертолет приземлился не на посадочную площадку Фото: кадр с записи, опубликованный Андреем Ярославцевым

Медицинский вертолет приземлился не на посадочную площадку Фото: кадр с записи, опубликованный Андреем Ярославцевым

В социальных сетях появилось видео с медицинским вертолетом, который совершает посадку в неположенном месте. На кадрах видно, как авиатехника приземляется не на специальную площадку, подписанную буквой «Н», а фактически на тротуар перед зданием городской больницы. Как сообщают в комментариях под видео, записано оно было в Качканаре. Ситуацию даже прокомментировал в социальных сетях глава Качканарского городского округа. Андрей Ярославцев.

- Просьба к жителям: не переживать - вертолет санитарный и летел в ЦГБ, ошибся с площадкой для приземления, - написал Андрей Ярославцев комментарий для видео.

В больнице ситуацию пока не прокомментировали.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ