Лейтенант Павел Кошелев спас пенсионерку Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Свердловской области сотрудники ГИБДД дважды спасли людей из пожара. Первый случай произошел в городе Лесной. Там два экипажа ДПС во время патрулирования получили указание от дежурной части проехать к дому на Свердлова,1, где произошло возгорание из-за неисправности электрооборудования. Прибыв на место, они эвакуировали из объятого пламенем дома маленького мальчика, его брата, сестру, маму и бабушку.

- Пока в эпицентр событий ехала машина скорой помощи, представители МВД посадили семью в салон служебного транспортного средства, а сами приступили к регулированию дорожного движения, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники для тушения пожара, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Лейтенант Павел Кошелев спас пенсионерку Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Второй случай произошел в поселке Арти. Инспектор ДПС лейтенант Павел Кошелев, закончив дневную смену уже направлялся в подразделение, когда заметил, что на крыше дома на Ленина, 47 полыхает крыша. Он сообщил о возгорании в МЧС и стал стучать в окна здания.

- Дверь открыла ничего не подозревающая 80-летняя женщина. Полицейский быстро отвел бабушку на безопасное расстояние от дома, затем взял во дворе лестницу, поднялся на крышу и установил причину возгорания, - рассказал Валерий Горелых.

Павел выяснил, что загорелась деревянная обрешетка металлической кровли в районе печной трубы. Он стал тушить ее, бросая снег, чтобы пламя не распространилось дальше, пока едут пожарные.

Позже пенсионерка поблагодарила инспектора ДПС и рассказала, что дома была одна, а запаха дыма даже не чувствовала.