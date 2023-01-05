Синоптики рассказали о сильных морозах в Свердловской области в конце новогодних каникул

В некоторых районах ожидается понижение температуры до -37 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили свердловчан о надвигающихся морозах. Наиболее низкая температура ожидается в регионе с 8 по 10 января: в отдельных районах столбики термометра опустятся до -37 градусов.

Кроме того, главный синоптик Свердловской области объяснила, с чем связана нестабильная погода в первую половину январских каникул.

- Морозное новогодье сменилось снегопадами, метелями. При этом на юге области 2-3 января температура резко повысилась на 12-17, днем до -2,-8. Кратковременное повышение температуры принес западный циклон. Минувшей ночью мороз вновь окреп до 25,-33, - рассказывает Галина Шепоренко.

В ближайшие двое суток циклон пополнит запасы снега в нашем регионе, но следом наступят крепкие морозы, считают в Свердловском гидрометцентре.

На Урал внедрится полярный студеный воздух. Ожидается, что холодный антициклон удержит на Урале аномально морозную погоду в оставшиеся выходные дни и в начале рабочей недели. Морозы наступят с 8 по 10 января: ночью -28,-33 в отдельных районах до -37°, днем -24,-29.