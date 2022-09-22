Хрущев на свадьбе Терешковой, Фидель Кастро - в метро: показываем редкие кадры бомонда в СССР

Справа - Фидель Кастро. В центре - Никита Хрущев, обнимающий Эмилио Наварро, секретаря Национального руководства Единой партии Кубы в 1963-м. Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

Редкие фотографии советских випов сегодня, 22 сентября, начали показывать в Арт-галерее Ельцин Центра. Здесь открылась выставка фотокорреспондента газеты «Правда» Александра Устинова. С 30-х и по 70-е он с камерой был допущен до нескольких поколений советской власти. В его архиве тысячи снимков, многие из которых так и не были опубликованы в прессе.

- Выставка Александра Устинова очень любопытна тем что это кадры которые сделал официальный фотограф самой официальной газеты, которая была в СССР, - объясняет руководитель Арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских. - У фотографа был допуск к ситуациям и людям, к которым у рядового гражданина СССР доступа не было. Он видел истории, которые не всегда попадали в газету в том виде, в котором он их снимал.

Фотограф газеты «Правда» Александр Устинов 50 лет фотографировал первых лиц СССР. Фото: Ельцин Центр

Просто в те времена были строгие правила, какие снимки могут попасть в газету, а какие нет. Например, по какой-то причине в печать не пустили снимок, на котором Никите Хрущеву подают чак-чак, когда он выходит из самолета. Это был 1961 год и Первый секретарь ЦК КПСС тогда прилетел на 40-летие Армянской ССР.

- Кураторы готовили выставку и видели в архивах снимки из серий, которые частично публиковались в газете, они выбирали те из них, которые не выходили и которые были острые и интересные, - добавляет Илья Шипиловских.

Никита Хрущев и чак-чак. Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

СВАДЬБА КОСМОНАВТОВ

Пожалуй, один из самых интересных кадров выставки это свадьба космонавтов – первой женщины в космосе Валентины Терешковой и пятого в мире космонавта Андрияна Николаева. Они сыграли свадьбу в ноябре 1963-го. Новость о бракосочетании тогда облетела весь Союз, но не кадры с торжества. А тут, как видно по снимку, стол был накрыт богатый, да и гости пришли именитые. Из тех, кто сразу бросается в глаза – Никита Хрущев сидит на стуле за столом. А слева от него первый человек в космосе Юрий Гагарин кричит «Горько!». Отмечали в Доме приемов ЦК КПСС.

Первая в мире свадьба космонавтов - Валентины Терешковой и Андрияна Николаева. Слева можно увидеть Гагарина. Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

РАЗГРОМ АВАНГАРДНОЙ ВЫСТАВКИ

На следующем кадре можно увидеть легкое недоумение на лице Никиты Хрущева. Кадр из той эпохи, когда к экспериментам в искусстве в нашей стране относились настороженно. Вот и выставка «30 лет МОСХа» в московском Манеже, которую посетил Хрущев вместе с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой обернулась скандалом. Увидев работы художников-авангардистов, он устроил настоящий разнос. Говорят, даже «кричал как резаный».

Хрущев на выставке авангардистов «30 лет МОСХа» в 1962 году. Выставка тогда Хрущева не впечатлила. Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

- Хрущев разгромил молодежное отделение союза художников, которое было представлено там, - рассказывает Илья Шипиловских. - Это та самая история, когда единственный из всех художников Эрнст Неизвестный сказал слово против, когда его искусство громили. Он не стал молчать.

После этого у Эрнста Неизвестного, который, кстати, был свердловчанином, был некоторое время конфликт с Хрущевым. Но он довольно быстро сошел на нет. И когда Никита Сергеевич умер, именно Эрнст Неизвестный сделал памятник на его могилу.

ВСТРЕЧА С ЛИТЕРАТОРАМИ

Немного депрессивный кадр. В какой-то необъяснимой тоске за одним столом собрались Министр культуры СССР Екатерина Фурцева, поэт Евгений Евтушенко и скульптор Эрнст Неизвестный. Это 8 марта 1963 года – вторая встреча руководителей партии и правительства с деятелями искусства и литературы в Кремле.

Курение вредит вашему здоровью. Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

ВСТРЕЧИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ЛИДЕРАМИ

Визит Фиделя Кастро в 1963 году также попал в объектив камеры Александра Устинова. На этом снимке, например, запечатлена реакция лидера Кубы на московский метрополитен, а также реакция пассажиров на внезапно появившегося в подземке знаменитого кубинца в сопровождении первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Фидель Кастро с Никитой Хрущевым в московском метро Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

А здесь уже более кабинетный снимок, но тоже любопытный. Не многие знают, что тогда, в 1963-м, вместе с Фиделем Кастро приезжал и другой знаменитый на весь мир кубинец - Эрнесто Че Гевара. Фотограф сумел запечатлеть его встречу с Хрущевым в кремлевском кабинете.

Эрнесто Че Гевара на приеме у Никиты Хрущева в 1964-м. Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

А это кадр из закулисья кремлевской жизни 1956 года. Пока югославский лидер Иосип Броз Тито обсуждает государственные вопросы с Никитой Хрущевым. Его супруга Йованка Будисавлевич-Броз обсуждает более праздные вопросы с женами других советских руководителей. На чаепитии тогда, кстати, присутствовала и министр культуры СССР Екатерина Фурцева.

Жена президента Югославии Йованка Будисавлевич-Броз (третья справа) в Кремле пьет чай с женами советских руководителей в 1956-м. Вторая слева – министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

Никита Хрущев в Египте. Компанию за прохладительными напитками ему составляет президент Египта Гамаль Абдель Насер. Тот был большим другом СССР и нашим главным союзником на Ближнем Востоке. Снимок сделан в 1964 году. Хрущев тогда посмотрел открытие Асуанской плотины, которую строили как раз советские специалисты.

Никита Хрущев во время визита в Египет. Рядом с ним президент Египта Гамаль Абдель Насер. 1964 год Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

Ну а здесь можно увидеть еще молодого Леонида Брежнева. Председатель Президиума Верховного Совета СССР лично посетил всероссийский смотр-выставку изделий народных художественных промыслов и промысловой кооперации РСФСР. За таким сложным канцелярным названием скрывалось многое, в том числе и детский показ мод. Кадр из 1960 года.

Леонид Брежнев (слева) на всероссийской выставке изделий народных промыслов. Фото: Александр Устинов, Ельцин Центр

Выставка «Власть и правда Александра Устинова» в Арт-галерее Ельцин Центра будет проходить с 23 сентября по 13 ноября.