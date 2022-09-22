Уральским туристам объяснили, можно ли отправиться в другие страны в период частичной мобилизации

Уезжающих из страны граждан в аэропорту спрашивают, когда именно был куплен билет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральским туристам разъяснили, выпустят ли их из страны, если путевки уже куплены. По мнению члена правления Российского союза туриндустрии Георгия Мохова, сейчас туристам призывного возраста разрешат отправиться в отпуск.

- Советую туроператорам прописывать в договорах о том, что необходимо помнить о своих гражданских обязанностях и соблюдать их, что турист может быть военнообязанным. Юридической силы такие памятки в договоре особо не имеют, однако лучше все-таки не рисковать. В данный момент риска того, что туриста не выпустят из страны, нет. Что будет завтра – сказать не могу, - подчеркнул Георгий Мохов.

Юрист отмечает, что уезжающих из страны граждан в аэропорту спрашивают, когда именно был куплен билет. Вопрос этот задают, так как путешественник может быть в числе военнообязанных. Для туроператоров тоже могут возникнуть сложности с юридической стороны.

- Возьмем, к примеру, ситуацию: группа молодых айтишников отправляются в запланированную поездку в Дубай. Среди них есть лица призывного возраста. Но отменять поездку они не хотят, хотя они не являются уклонистами и вовсе не хотят иметь проблем с законом. Пока они находятся за границей, им приходит повестка, но по факту они об этом узнают уже после приезда, нарушая сроки явки. Это уголовная статья. Посредником станет туроператор, ведь именно он помог молодым людям уехать, - объясняет Георгий Мохов.

Страховщики считают, что частичная мобилизация не является страховым случаем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все же он считает, что в таких ситуациях сейчас первое время не станут заводить уголовное дела. Однако риск у туристических компаний все-таки имеется.

А вот сами туристы смогут рассчитывать на выплаты от страховых компаний, если имеется страховка в случае невыезда. Страховщики считают, что частичная мобилизация не является страховым случаем.

- По поводу страхования: все страховщики в один голос сообщили мне прямым текстом, что призыв по мобилизации не относится к страховым случаям по страховке от невыезда. То есть, в страховых компаниях уверены, что они ничего не будут должны туристу, если он будет призван на службу, - передает слова страховых компаний Мохов.

Туристы смогут рассчитывать на выплаты от страховых компаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но у юриста есть свое мнение на этот счет. Эксперт считает, что суд все равно встанет на сторону потребителя. Туристы по возращении со службы могут обратиться в суд, чтобы взыскать страховку в случае невыезда по путевке. У клиента будет больше шансов на выигрыш.