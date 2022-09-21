Известный блогер снял фильм о Екатеринбурге на основе рекомендаций подписчиков

Главные герои новой серии – активные и неравнодушные к городу местные жители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актер, продюсер, блогер и автор проекта «Oh my град. Теория малых дел» Глеб Мамонов снял о Екатеринбурге отдельный выпуск своего шоу. Главные герои новой серии – активные и неравнодушные к городу местные жители. В коротком документальном фильме уральские креативщики рассказывают о переосмыслении дизайн-кода и рисуют новый облик уральской столицы.

Сам автор и ведущий «Oh my град» Глеб Мамонов рассказывает, что остался от Екатеринбурга в полном восторге. А приехать его в уральский край попросили подписчики, которые присылали собственные истории о том, как им удалось изменить город к лучшему.

- В том году мы сняли первый сезон «Oh my град. Теория малых дел». Я объехал 15 городов, у шоу появились фанаты из других городов, которые стали присылать много историй в соцсети. Мы поняли спустя год, что надо делать второй сезон. Фактически он получился на основе рекомендаций подписчиков, в нем вышло восемь городов, Екатеринбург один из них, - рассказывает «КП Екатеринбург» Глеб Мамонов.

В фильме рассказывают о том, как в Екатеринбурге начал зарождаться собственный дизайн-код. Фото: предоставлено Глебом Мамоновым

ИСТОРИЯ МЕСТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА

В документальном фильме зрителям рассказывают о том, как в Екатеринбурге начал зарождаться собственный и уникальный дизайн-код. Об этом, а также о том, как благодаря этой цели появилось уникальное комьюнити рассказали дизайнеры Владислав Деревянных и Михаил Череда.

- В какой-то момент назрел вопрос, что нужен новый визуальный подход составляющей города, что есть дизайнеры, готовые это делать, и есть запрос со стороны администрации. Симбиоз дизайнеров и активных людей из администрации дал толчок к появлению этой команды, - пояснил дизайн-директор рекламного агентства «Восход», инициатор и участник команды независимых дизайнеров Владислав Деревянных.

В выпуске снялся и главный архитектор администрации Екатеринбурга Дмитрий Фогель, который считает, что результат работы сообщества над дизайн-кодом превзошел все ожидания.

О дизайн-коде рассказали дизайнеры Владислав Деревянных и Михаил Череда. Фото: скриншот из фильма

ГОРОД СМЕЛЫХ И КРЕАТИВНЫХ

Сам Глеб Мамонов считает, что Екатеринбург действительно населен смелыми и креативными людьми. Однако особой идентичности ему все-таки не хватает. Особенно он уделил вниманию проблемам с системой велодорожек.

- Город классный с потрясающими людьми, но не хватает дизайн-кода, отличительной истории. Я очень надеюсь, что этот фильм сыграет в плюс, подобных инициаторов начнут слышать, потому что город этого заслуживает. У вас правда смелые и открытые люди, у вас очень много идей, вы не боитесь, что очень ценно. Слоган моего фильма – «Успех любого города зависит от достижения его жителей». Владислав говорил мне: «Это наш любимый город, и мы хотим сделать его лучше». Это очень круто, что люди на хорошей работе сделали собственное комьюнити. Я надеюсь, что увидев этот фильм, о ребятах узнают еще больше, - отмечает «КП-Екатеринбург» автор проекта.

Основатель сериала считает, что в Екатеринбурге есть, что улучшить, чтобы привлечь еще больше туристов.

В съемках принял участие главный архитектор администрации Екатеринбурга Дмитрий Фогель. Фото: Скриншот из фильма

- На самокате ехать сложно, хочется сделать реальную инфраструктуру для велосипедистов, это важно для города. Пешком ходить кто-то любит, но все не обойдешь: на самокате можно изучить город, в Москве это очень популярно. Безумно влюблен в ваш «Ананас», (штаб-квартира РМК, прим.ред.) хочется, чтобы больше было подобных точек: Ельцин центр, «Ананас», больше точек притяжения, потому что это тоже важно. Есть знакомые, которые специально полетели в Екатеринбург, чтобы попасть в это здание, - делится впечатлением Глеб Мамонов.

Выпуск «Oh my град. Теория малых дел» о Екатеринбурге уже доступен к просмотру. Увидеть его можно на онлайн-площадке «Смотрим». Это второй документальный фильм в новом сезоне шоу, последующие серии еще готовятся к выпуску.