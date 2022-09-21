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Недвижимость21 сентября 2022 13:03

«Екатеринбурггаз» подготовил газовое хозяйство мегаполиса к сезону повышенных нагрузок

Об этом рассказал главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер
Потребители должны обратить внимание на своевременное прохождение техобслуживания газового оборудования

Потребители должны обратить внимание на своевременное прохождение техобслуживания газового оборудования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Екатеринбурггаз» подвело итоги кампании по ремонту и модернизации объектов газового хозяйства уральской столицы 2022 года. На мероприятия направлено более 160 млн рублей. О том, как шла подготовка систем газоснабжения к отопительному сезону, рассказал главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер.

- Иван Владимирович, как газовое хозяйство подготовили к зиме?

- Специалисты АО «Екатеринбурггаз» модернизировали 31 газорегуляторный пункт. Наладили установки электрохимзащиты – заменили 10 станций и установили 5 новых, построив контур защиты. Установили системы телеметрии на 10 газовых объектах. Ликвидировали устаревшие отключающие устройства – 35 газовых колодцев заменили на современные шаровые краны.

Провели большую работу по модернизации сетей. Так, заменили участки газопроводов высокого давления на четырех объектах под ЖД-путями.

- Когда начинается подготовка к отопительному сезону у газовиков?

– Круглый год специалисты выполняют техобслуживание всех объектов, поддерживают и готовят системы, планы ремонтов. План этого года выполнен. Уже сформированы работы и объекты на следующий год. Более того, на 60% выполнено их проектирование.

- На что должны обратить внимание потребители, у которых стоит газовое оборудование?

– В первую очередь, на своевременное прохождение техобслуживания газового оборудования. Важно, чтобы потребители предоставляли доступ в квартиры и дома, где специалисты могут выявить нарушения, дать рекомендации либо заменить оборудование. Графики ТО есть на сайте компании.

Иван Паслер рассказал на радио "КП" о подготовке газового оборудования к зиме. Фото: пресс-служба компании

Иван Паслер рассказал на радио "КП" о подготовке газового оборудования к зиме. Фото: пресс-служба компании

– Можно ли самостоятельно обслуживать газовое оборудование?

– С начала года аварийные бригады АО «Екатеринбурггаз» выявили более 350 нарушений. Кто-то решил передвинуть плиту, кто-то – самовольно подключить. Ремонт и обслуживание газового оборудования должны выполнять аттестованные специалисты. Отмечу, на базе «Екатеринбурггаза» работает свой учебный центр.

– Иван Владимирович, на что еще вы обратили бы внимание потребителей газа?

– На технику безопасности при использовании газовых приборов. При запахе газа – открыть окна и двери, закрыть краны перед газовыми приборами, покинуть помещение и вызвать специалистов газовой службы по телефону 104 или 112. Берегите себя!

СПРАВКА

«Екатеринбурггаз» осуществляет поставку газа населению и промышленным потребителям, техприсоединение к газовым сетям и техобслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга.

Потребление природного газа в Екатеринбурге достигает 3 млрд кубометров в год. Газ используют почти 400 тысяч семей и 800 предприятий.

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