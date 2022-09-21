«Екатеринбурггаз» подготовил газовое хозяйство мегаполиса к сезону повышенных нагрузок

Потребители должны обратить внимание на своевременное прохождение техобслуживания газового оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Екатеринбурггаз» подвело итоги кампании по ремонту и модернизации объектов газового хозяйства уральской столицы 2022 года. На мероприятия направлено более 160 млн рублей. О том, как шла подготовка систем газоснабжения к отопительному сезону, рассказал главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер.

- Иван Владимирович, как газовое хозяйство подготовили к зиме?

- Специалисты АО «Екатеринбурггаз» модернизировали 31 газорегуляторный пункт. Наладили установки электрохимзащиты – заменили 10 станций и установили 5 новых, построив контур защиты. Установили системы телеметрии на 10 газовых объектах. Ликвидировали устаревшие отключающие устройства – 35 газовых колодцев заменили на современные шаровые краны.

Провели большую работу по модернизации сетей. Так, заменили участки газопроводов высокого давления на четырех объектах под ЖД-путями.

- Когда начинается подготовка к отопительному сезону у газовиков?

– Круглый год специалисты выполняют техобслуживание всех объектов, поддерживают и готовят системы, планы ремонтов. План этого года выполнен. Уже сформированы работы и объекты на следующий год. Более того, на 60% выполнено их проектирование.

- На что должны обратить внимание потребители, у которых стоит газовое оборудование?

– В первую очередь, на своевременное прохождение техобслуживания газового оборудования. Важно, чтобы потребители предоставляли доступ в квартиры и дома, где специалисты могут выявить нарушения, дать рекомендации либо заменить оборудование. Графики ТО есть на сайте компании.

Иван Паслер рассказал на радио "КП" о подготовке газового оборудования к зиме. Фото: пресс-служба компании

– Можно ли самостоятельно обслуживать газовое оборудование?

– С начала года аварийные бригады АО «Екатеринбурггаз» выявили более 350 нарушений. Кто-то решил передвинуть плиту, кто-то – самовольно подключить. Ремонт и обслуживание газового оборудования должны выполнять аттестованные специалисты. Отмечу, на базе «Екатеринбурггаза» работает свой учебный центр.

– Иван Владимирович, на что еще вы обратили бы внимание потребителей газа?

– На технику безопасности при использовании газовых приборов. При запахе газа – открыть окна и двери, закрыть краны перед газовыми приборами, покинуть помещение и вызвать специалистов газовой службы по телефону 104 или 112. Берегите себя!

СПРАВКА

«Екатеринбурггаз» осуществляет поставку газа населению и промышленным потребителям, техприсоединение к газовым сетям и техобслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга.

Потребление природного газа в Екатеринбурге достигает 3 млрд кубометров в год. Газ используют почти 400 тысяч семей и 800 предприятий.