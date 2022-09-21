Долг потребителей перед свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» достиг 15,8 миллиарда

Долги потребителей растут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общая задолженность потребителей Свердловской области перед Свердловским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» на сегодня составляет более 15,8 млрд рублей, из них 6,26 млрд за тепловую энергию и 9,6 млрд за электроэнергию.

Потребители Екатеринбурга за теплоресурсы задолжали – 3,7 млрд рублей, Первоуральска – 450 млн рублей, Нижней Туры – 1,059 млрд рублей, Лесного - 137 млн рублей. Основной долг – 3,3млрд рублей приходится на организации ЖКХ, бюджетные организации – 480 млн рублей, промышленные предприятия –207 млн рублей, долги населения по прямым договорам достигли 920 млн рублей.

Кроме того, на фоне перестройки экономических процессов, смены конъюнктуры рынка и напряжения общей ситуации в структуре должников появилась новая категория, в которую вошли торговые центры, управляющие ими компании, и застройщики.

Немаловажную роль в отопительном сезоне играет электроэнергия, которая нужна для функционирования котельных. Наибольший прирост произошел у муниципальных предприятий в небольших городах области. Так, задолженность водоканалов за электричество увеличилась на 168,9 млн руб. (до 2,2 млрд руб.), а теплоснабжающих организаций — на 301,5 млн руб. (до 1,7 млрд руб.).

Среди наиболее проблемных муниципальных предприятий - североуральские МУП «Комэнергоресурс» (359,7 млн рублей) и МУП «Тепловодоснабжение» (206,1 млн рублей), а такженверхнесалдинский МУП «ГУЖКХ» (184,1 млн рублей), МУП «МУК ГО Красноуральск» (140,8 млн рублей), МУП «Режевское водопроводно-канализационное предприятие» (118,8 млн рублей).

Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала "Энергосбыт Фото: Людмила ВАРАКИНА

«Ситуация в лучшую сторону не меняется, большинство проблем сосредоточено в северных территориях. Часть предприятий продолжает хозяйственную деятельность в банкротстве и постоянно приращивает долги. Тарифы и тот денежный поток, который они получают от своих потребителей, не покрывает всех их расходов. Мы проанализировали структуру должников – суммарно речь идет о 117 муниципальных предприятиях, которые накопили просроченную задолженность перед нами. Их дебиторка сопоставима с годовой ремонтной программой «Т Плюс» во всей Свердловской области», - отметил директор по работе с дебиторской задолженностью свердловского филиала «Энергосбыт Плюс».

Для повышения платежной дисциплины «ЭнергосбыТ Плюс» внедрил новые меры воздействия – ограничение горячей воды должникам, которые не оплачивали тепло более 2-х месяцев. Компания впервые использовала такой способ мотивации к расчету за энергоресурсы.

Кроме отключения коммунальных ресурсов, энергокомпания может подать в суд для взыскания долга. Решением суда могут арестовать счета, имущество, наложить запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом и запрет на выезд за рубеж. Чтобы избежать неприятностей, своевременно оплачивайте начисления в квитанциях.

Впрочем, компания продолжает использовать традиционные способы борьбы с задолженностью клиентов. В частности, отправляет потребителям квитанции и напоминания об обязательствах по оплате, взаимодействует через личный кабинет, дозванивается по телефонам, а в случае с самыми недисциплинированными клиентами обращается в суд и к судебным приставам.