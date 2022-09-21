Абстрагироваться и контролировать мысли: как избежать стресса и продолжить работу на фоне тревожных событий

В любой стрессовой обстановке важно не забывать, что жизнь не остановилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне тревожных новостей настроиться на рабочий лад трудно. Психика и ментальное состояние людей справляется со стрессом по-разному, но зачастую абстрагироваться от новостной повестки становится сложно.

Психолог и психоаналитик Ирина Савран поделилась в «КП-Екатеринбург» тремя главными советами о том, как избежать стресса.

ПРОДОЛЖАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ОБЫЧНЫМИ ДЕЛАМИ

В любой всеобщей стрессовой обстановке важно не забывать, что жизнь не остановилась. Не поддаваться тревоге и панике будет легче, если вместо бесконечного скролинга социальных сетей продолжать делать вещи, которые мы делаем каждый день.

Важно четко выстраивать и ощущать собственные границы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Каждый день происходят какие-то тревожные события, СМИ действительно могут провоцировать тревогу и повышать уровень стресса. Первое, что важно: продолжать заниматься своими обыденными делами. Если вы не можете на что-то повлиять, то смысла тревожиться и разгонять этот фон стресса нет, - считает эксперт.

Из-за подобной тревоги наступает истощение, которое становится виной проблем на работе, в семейной и личной жизни. Отвести детей в детский сад, помочь новому клиенту на работе – все это поможет отвлечься. Многие люди в нашем окружении каждый день ждут от нас какого-либо результата или помощи, будь то рабочие обязанности или любые другие обычные просьбы.

- От большинства из нас не зависят решения в стране, их принимаем не мы. В любой стрессовой ситуации очень помогает иметь островок спокойствия, продолжая делать то, что вы делаете обычно, - уточняет Ирина Савран.

Поведение, при котором человек не останавливает свою жизнь, помогает принять позицию «я не жертва обстоятельств». Это поможет проявится внутренней опоре.

Психолог поделилась тремя главными советами о том, как избежать стресса Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОТ ВСЕОБЩЕГО НАГНЕТАНИЯ

Есть так называемое коллективное бессознательное - то, что сейчас нагнетается пропагандой, недостоверными СМИ, которые противоречат друг другу и не всегда дают проверенную информацию.

- Оно работает как воронка: можно к нему подключится, после чего оно тебя засасывает и черпает твою энергию. Если постоянно об этом думать, то ты истощаешься, но при этом питаешь своеобразный котел коллективных мыслей, летающих в воздухе. Примерно, как на рок-концерте, где все чувствуют драйв – это тоже коллективное бессознательное, - объясняет психолог.

В таких ситуациях, чтобы быть собранным, не поддаться панике и сохранить здоровье, очень важно себя тормозить. Нужно попробовать отключаться от коллективного бессознательного, примерно, как выключить электроприбор от розетки, дозируя информацию. Тогда появляется способность работать с индивидуальным бессознательным. Если вам сложно отключиться самостоятельно от повестки, то можно обратиться к специалисту.

ВЫСТРОИТЬ СВОИ ГРАНИЦЫ

Если с пунктом о принятии того, что на ситуацию никак не повлиять, человек справился, то важно вспомнить о том, что есть вещи, которые мы контролировать можем.

- Важно четко выстраивать и ощущать собственные границы. Это значит, что есть вещи, на которые мы, простые люди, повлиять не способны: политическая обстановка, погода за окном, курсы валют. Переживать из-за этого непродуктивно. Но, есть вещи, на которые мы влиять можем. Это наше настроение, количество времени сна, наши мысли и прогнозы. Очень важно на это влиять самостоятельно, проводить «психогигиену». Дозировать информацию, проверяя ее качество, - отмечает психоаналитик.

Главное помнить, что любая ситуация рано или поздно закончится, а мы останемся. Кто-то останется в собранном состоянии и здоровым, а кто-то выйдет с пост-травматическим стрессовым расстройством, но это можно предотвратить. Такие нестабильные времена, когда очень много неопределенности, становятся хорошим вложением в психическое здоровье.

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