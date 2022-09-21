Компенсации расходов на оплату капитального ремонта: кому положены и как оформить

Жители Свердловской области от 70 лет и старше могут оформить компенсации расходов на оплату капитального ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области от 70 лет и старше могут оформить компенсации расходов на оплату капитального ремонта. Это предусмотрено областным Законом от 28.03.2016 № 32-ОЗ.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ?

Неработающие собственники помещений в многоквартирном жилом доме, достигшие 70 и 80-летнего возраста. Гражданин, получатель данной компенсации, должен проживать либо один, либо с другими родственниками, которые не работают, достигли 70-80-летнего возраста или имеют инвалидность I, II группы.

Фото: Евгения Гирш

КАКОВ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ?

В зависимости от возраста: для граждан 70 лет – 50%, для граждан от 80 лет и старше – 100% от регионального стандарта нормативной площади жилого помещения (в Свердловской области - это 33 кв. м. на одиноко проживающего человека, 22,5 кв. м. на одного члена семьи, состоящей из двух человек и 21 кв.м на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.). Например, компенсация расходов на оплату капитального ремонта для одинокой 75-летней женщины, проживающей в квартире 65 кв. м, составит: (33 кв. м*10,51 руб. за 1 кв. м)/2=173,4 руб. в месяц.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ?

1. Паспорт;

2. Документ, подтверждающий право собственности;

3. Трудовая книжка;

4. Справка о составе семьи;

5. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

6. Реквизиты банковского счета в случае получения компенсации через кредитную организацию.

Оформить компенсацию можно в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Фото: Евгения Гирш

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ ДВЕ ЛЬГОТЫ ОДНОВРЕМЕННО?

К сожалению, нет. Если гражданин уже получает социальную поддержку по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому областному или федеральному закону (например, как ветеран труда) и дополнительно хочет оформить компенсацию расходов на оплату взносов на капитальный ремонт, ему нужно будет выбрать что-то одно. Две компенсации оформить нельзя.