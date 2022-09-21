Как упростить работу учителей с классным журналом и побороть бюрократию

Свердловская область на протяжении нескольких лет стабильно входит в топ-10 регионов России, где школы активнее всего расстаются с «бумагой» и переходят на «цифру» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Облегчить жизнь учителей сегодня стараются на всех уровнях. Недавно президент подписал новый закон, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с педагогов. А на образовательной платформе «Дневник.ру», например, запустили проект «Эксперты „Дневник.ру“». Для него отобрали учителей из разных регионов, которым на протяжении нескольких месяцев методисты платформы помогали «прокачать» навыки работы с электронным журналом.

Результатом этой работы стали полезные памятки, разработанные педагогами-экспертами, которыми теперь могут воспользоваться все учителя России.

Так, педагог Гусиноозерской гимназии Селенгинского района Республики Бурятия Екатерина Серикова создала памятку для классных руководителей, преподаватели Смоленской школы Иркутской области Екатерина Хитрова и Наталья Ветрова по работе с отчетами в электронном журнале, учитель школы села Грузино Новгородской области Анастасия Данилова по выдаче домашнего задания, а педагог школы №8 Верхнего Тагила Свердловской области Инна Гайдамака по поурочному планированию.

ПОВЫШАЕМ МОТИВАЦИЮ ЗАПОЛНЯТЬ ЖУРНАЛ

Эксперты проекта – администраторы «Дневник.ру» в своих школах, имеющие богатый цифровой опыт, – стараются делиться им с менее продвинутыми коллегами. Однако не все учителя горят желанием его перенимать. Лайфхак от экспертов – регулярно выгружать статистику работы педагогов в электронном журнале и проводить анализ.

- Управленческое решение нашего руководства – табелирование за рабочий месяц в определенную дату. К примеру, если педагог не внес в журнал темы уроков, получается, они не были проведены. Соответственно, не должны оплачиваться. До устранения замечаний педагогов не табелируют. Конечно, я в своей практике пока не сталкивалась с тем, чтобы в нашей школе кому-то не выплатили зарплату по этой причине, но такая система, действительно, подстегивает учителей делать все своевременно, – поделилась педагог Гусиноозерской гимназии Екатерина Серикова.

УЛУЧШАЕМ ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ

Часто у педагогов не получается сделать даже самые простые вещи: восстановить пароль к электронному журналу или прикрепить файлы к домашнему заданию.

«В нашей школе выходом стали мастер-классы по работе с цифровым журналом, которые администратор проводит для коллег. Умение прикреплять файлы, например, стало особенно актуальным, когда мы столкнулись с проблемой отсутствия бумаги по всей стране. В этом плане «Дневник.ру» очень удобен, можно ничего не распечатывать на класс, а просто добавить электронный файл к домашнему заданию», – отметила Екатерина Серикова.

В школе №8 Верхнего Тагила Свердловской области с барьерами на пути повышения цифровых компетенций педагогов тоже решили бороться на вышестоящем уровне. Кроме того, к объяснению таких тем педагогам активно привлекают старшеклассников.

«Часть учителей в силу возраста испытывает сложности при экспорте и импорте excel-файлов. Также многим не до конца понятно, как школа может избежать дублирования отчетности в бумажном виде, поскольку у нас хоть и ведется электронный журнал, от бумаги полностью не отказались. Решением стал выход на региональные органы власти с предложением организовать консультации или мастер-классы по работе с excel-документами и законодательной базе для перехода на электронную отчетность. Причем с обязательными материалами для закрепления», – рассказала педагог школы Инна Гайдамака.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ БУМАГИ

Как показал опрос на платформе «Дневник.ру», 40% педагогов в стране уверены, что решение об отказе от бумажного журнала принимает исключительно управляющая организация, а никак не школа. На деле же все обстоит противоположным образом. У «Дневник.ру» есть даже целый проект «Школа без бумажного журнала», в рамках которого специалисты платформы помогают образовательным организациям полностью перейти на электронный формат учета успеваемости и посещаемости.

Свердловская область, например, на протяжении нескольких лет стабильно входит в топ-10 регионов России, где школы активнее всего расстаются с «бумагой» и переходят на «цифру». Так, по данным на конец прошлого учебного года, Свердловская область занимает второе место после Воронежской по показателю высоко вовлеченных в процесс цифровизации школ.

- Мы регулярно оцениваем по школам такие показатели, как количество зарегистрированных в «Дневник.ру» пользователей, число выставленных оценок и выданных домашних заданий за месяц, а также среднюю долю активных пользователей за день. В Свердловской области порядка 500 школ демонстрируют очень высокую активность в электронном журнале – это говорит о том, что в них уже давно отказались от бумажного варианта, – отметил директор по развитию «Дневник.ру» Юрий Бойко.

Всем школам и педагогам, желающим развивать свои цифровые компетенции, «Дневник.ру» предлагает поучаствовать в проекте экспертов платформы. Подать заявку на участие можно по ссылке. А следить за развитием проекта – в официальном Telegram-канале Дневник.ру: https://t.me/dnevnik_ru.