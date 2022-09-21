Уснул за рулем: на уральской трассе четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком

В салоне иномарки были жители Североуральска, которые ехали в больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ночь на 21 сентября на трассе Екатеринбург-Серов в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали четыре человека. Ford Tourneo выехал на встречную полосу, столкнулся там с грузовиком HongYan и перевернулся. Легковушка ехала в сторону Серова.

- В салоне автомобиля Ford Tourneo находились жители Североуральска, направлялись в больницу Екатеринбурга. Водитель и все пассажиры были пристегнуты штатными ремнями безопасности, - говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области.

На водителя грузовика составили административный материал за отсутствие обязательного технического осмотра. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За рулем легковушки был 33-летний мужчина. Грузовиком управлял 55-летний водитель. В аварии пострадали пассажиры Ford: мужчины 65 и 20 лет, а также 54 лет. Кроме того, травмы получил водитель легковушки. Его и 65-летнего мужчину госпитализировали.

Водитель Ford Tourneo объяснил автоинспекторам, что уснул за рулем и не заметил, как выехал встречную полосу. Грузовик HongYan был пустой. Он ехал в поселок Лобва.

Инспекторы провели освидетельствование водителя грузовика, показавшее, что он трезв. У водителя Ford взяли кровь для анализа. Инспекторы технического надзора проверили соблюдение режима труда и отдыха водителей. Он не был нарушен.

В аварии пострадали пассажиры Ford. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На водителя грузовика составили административный материал по ч.1 ст.12.5.1 КоАП РФ за отсутствие обязательного технического осмотра. По факту ДТП проводится проверка.

20 сентября под Березовским пять человек пострадали в столкновении рейсового автобуса и КАМАЗа. Авария произошла в районе строения 7/1 Западной промзоны в поселке Ленинский. Автобус при совершении обгона допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении и совершающим поворот налево.