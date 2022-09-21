Точную причину возгорания установит экспертиза. Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В поселке Совхозный, ночью, 21 сентября, загорелся частный дом на улице Пролетарской. Спасатели потушили возгорание на площади в 896 квадратных метров. Сотрудники МЧС сообщили, что предварительная причина случившегося – короткое замыкание. Точную причину установят эксперты.

После тушения пожара в доме были обнаружены тела мужчины и женщины. В региональном Следственном комитете и полицейском главке рассказали подробности трагедии. Погибшие в пожаре люди – уроженцы Узбекистана.

- Сотрудники полиции Заречного установили личности погибших и пострадавших в пожаре. Погибшие – два уроженца Узбекистана – 21-летняя Наргиза Худойбердиева, а также 49-летний Шаробедин Шамшиев. В районную больницу с ожогами доставлены два взрослых и несовершеннолетний. Предварительно, они уроженцы Таджикистана, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Врачи районной больницы оказывают пострадавшим срочную медицинскую помощь. У пострадавшего ребенка ожогами поражено 50% тела. На место происшествия приезжали сотрудники Прокуратуры. Сотрудники МЧС, Следственного комитета и полицейские проводят проверку, в ходе которой, они выяснят точную причину возгорания и примут соответствующее процессуальное решение.