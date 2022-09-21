В страшном пожаре погибли мужчина и женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Совхозный Белоярского городского округа около трех часов ночи 21 сентября вспыхнул частный дом на улице Пролетарской. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 896 квадратных метров.

Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили при тушении пожара тела мужчины и женщины. Известно, что в пожаре также пострадали 18-летняя девушка, 19-летний парень и девятилетний ребенок. С ожогами их доставили в больницу. Наиболее серьезные у ребенка - около 50 % ожогов тела. После случившейся трагедии прокуратура начала проверку.

- На место происшествия выезжал Белоярский межрайонный прокурор Михаил Мякишев, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также законодательства о пожарной безопасности, в том числе в деятельности органов местного самоуправления.

Пока рассматриваются различные версии причины возгорания, в том числе короткое замыкание электропроводки.Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Проведение доследственной проверки поставлено на контроль межрайонным прокурором.

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