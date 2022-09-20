Шведский ритейлер H&M планирует закрыть магазины на Урале до ноября

Магазины начнут закрываться с сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазины H&M в Екатеринбурге начнут закрываться уже в сентябре. Днем 20 сентября стало известно о том, что шведская компания планирует свернуть бизнес в России в около 20 торговых центрах за уральским регионом, преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако представители бренда в Екатеринбурге обозначили, что на самом Урале также произойдет закрытие, но не во всех торговых точках сразу.

- Магазин в «Гринвиче» закроется в сентябре, бутики в «Радуге Парке», «Глобусе» и «Парк Хаусе» перестанут работать после середины октября, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент в ТРЦ «Мега» и Veer Mall нет информации о закрытии. Также актуальные даты и режимы работы бутиков H&M должны указываться на сайтах и табличках магазинов в каждом торговом центре.

В ТРЦ «Мега» и Veer Mall нет информации о закрытии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазины H&M открылись в Екатеринбурге после четырех месяцев простоя в начале августа. Тогда первыми открылись торговые точки в ТРЦ «Мега» и Veer Mall. Глобальной распродажи одежды в бутиках не наблюдалось, вещи продаются по обычной цене. Сейчас в городе работают все шесть магазинов.

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