В УБРиР с начала года на 24% выросло число пользователей онлайн-банкинга

Фото: пресс-служба банка

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) растет число пользователей онлайн-банкинга. Количество активных клиентов мобильного приложения и интернет-банка с начала года увеличилось на 24%.

- Мы постоянно работаем над повышением удобства нашего приложения, чтобы пользователи могли как можно больше операций совершать дистанционно. И мы видим, что клиенты стали активнее решать финансовые задачи онлайн – на 27% больше стали оформлять вклады и накопительные счета, на 22% – кредитные карты, - рассказал Денис Тур, управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР.

Отметим, что клиенты стали чаще оплачивать услуги по qr-коду: количество таких операций с начала года увеличилось на 97%. На 61% выросли переводы по Системе быстрых платежей (СБП).

О банке

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА, АЦ Эксперт на 01.01.2022). В 2022 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.

УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 43 региона страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 20000 устройств.

УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России.

В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей.