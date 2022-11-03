Осенняя экономия в Екатеринбурге: ТОП-5 способов снизить расходы

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

Летом семейный бюджет у многих "уходит в минус". Сказываются отпуска, частые встречи с друзьями и в целом неразумная трата денег. Поэтому осенью, после подсчета доходов и расходов, появляется мысль об экономии. Но как снизить траты, если денег и без того постоянно не хватает? Есть несколько действенных методов, о которых большинство горожан даже не задумывается.

СКИДКА НА ПРОЕЗД

Первым делом стоит проанализировать регулярные траты, например, на общественный транспорт. Так, проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга стоит 32 рубля. Но если оплачивать его загруженной в смартфон картой "Мир" или Единой социальной картой Свердловской области "Уралочка", которая также выпускается на базе российской платежной системы, можно экономить 10 рублей с каждой поездки. Скидку также можно получить в ряде маршрутов городов Свердловской области: Среднеуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Сысерти, пгт Шаля, Березовского, Краснотурьинска, Первоуральска и Нижнего Тагила. Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить национальную карту в одно из приложений – Mir Pay или Samsung Pay. Кстати, единую социальную карту Свердловской области также можно добавить в мобильный платежный сервис. При этом размер скидки по такой карте не изменится – за проезд спишется на 10 рублей меньше как при оплате «пластиком», так и при оплате смартфоном. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Ездить по сниженной стоимости можно будет до 31 декабря 2022 года.

ПРОМОКОДЫ И АКЦИИ

Если вы собираетесь купить какую-то вещь, бытовую технику, мебель, предметы интерьера - не спешите это делать сразу, как только пришла в голову мысль. Следите за акциями, скидками, пользуйтесь бонусами, кэшбэк-сервисами. Сегодня есть несколько приложений, которые можно скачать на смартфон и с их помощью сравнивать цены. Подпишитесь на рассылки магазинов, не забывайте пользоваться дисконтными картами при покупке.

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

КОММУНАЛКА ПОД КОНТРОЛЕМ

Коммунальные платежи растут каждый год и именно они - одна из наиболее ощутимых статей расходов. Так что однозначно стоит использовать ресурсы бережнее. Счетчики сегодня установлены у многих, но далеко не все контролируют потребление воды и электроэнергии. Вот несколько советов: рационально пользуйтесь посудомоечной и стиральной машиной, запускайте их, только когда есть полная нагрузка. Включать такие приборы полупустыми — трата не только воды, но и электричества. Замените лампочки на энергосберегающие. Классические лампы накаливания потребляют энергии в 5-8 раз больше, чем люминесцентные или LED-лампочки.

ХОДИТЕ НА РЫНКИ

Наши родители, а тем более бабушки и дедушки ходили на рынки для того, чтобы купить продукты и вещи подешевле. Кто-то считает, что рынки себя изжили, а кто-то продолжает там покупать, потому что цены там и правда несколько ниже - всегда есть возможность поторговаться. Помимо свежей продукции на рынке можно найти широкий ассортимент товаров от "все для дома и сада" до товаров для животных. В Екатеринбурге работает несколько рынков - Шарташский, Верх-Исетский, на Громова, Таганский ряд и другие. Все чаще в Екатеринбурге можно встретить стихийно созданные рынки. Они есть на улице Малышева рядом с Комсомольской, на 8 Марта – Фрунзе, на Сиреневом бульваре на ЖБИ, на Амундсена на перекрестке рядом с ТЦ «Кит». Бабушки продают свежие овощи, зелень, ягоды, выращенные на даче, цветы из сада. Цены очень разные и ничем не регламентированные, зато малина, клубника, огурцы, морковь и зеленый лук свежие и ароматные, гораздо вкуснее, чем из магазинов.

ГОТОВЬТЕ САМИ

Осенью все реже хочется выходить на улицу, побеждает желание полежать на диване под теплым пледом. А как быть, если хочется есть или чего-нибудь вкусного? Выручает доставка готовой еды. И все же реже берите еду в доставках и на вынос. Да, это удобнее, а иногда и вкуснее, но если подсчитать траты, то выяснится: доставки "съедают" до 15% дохода тех, кто ими пользуется. Получается дорого, потому что кроме продуктов сервисы закладывают в стоимость приготовление блюд и транспортные расходы. Покупайте продукты и готовьте сами, это не только дешевле, но и полезнее. Но ездите в магазин только сытыми. Известно, что голодные люди тратят на 10-15% больше. А если выбираться за провизией со списком покупок, то траты на еду станут минимальными.