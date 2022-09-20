«Звонят с Ленфильма: «Ваши все вернулись?»: на Свердловской киностудии рассказали о трагедии, унесшей жизнь Сергея Бодрова

Сергея Бодрова не стало 20 сентября 2002 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно 20 лет назад не стало актера Сергея Бодрова, известного по дилогии фильмов «Брат». Он погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье, когда снимал фильм «Связной».

Съемочную группу накрыло обломками сошедшего ледника Колка. Погибло больше 40 участников съемочного процесса. В тот день рядом с местом катастрофы снимали и другой фильм – картину «Сель» легендарного уральского режиссера Ярополка Лапшина. По нашей просьбе, на Свердловской киностудии вспомнили, как узнали о трагедии и ждали весточки от тех, кто выжил.

Съемочная группа режиссера Ярополка Лапшина рядом с местом схода ледника Колка. Но здесь разрушенные дома - лишь декорация для фильма, в котором по сюжету также сходит ледник. Фото: kino-teatr.ru

- На Свердловской киностудии все сильно беспокоились в те дни, - рассказывает Кирилл Козлов, занимавшийся декорациями для фильма «Сель» на Свердловской киностудии. - Едва новости о сошедшем леднике появились, мы стали обзванивать знакомых, выяснять, что именно случилось, кто пострадал и как, в том числе говорили об этом и со съемочной группой из Ленфильма. Я как раз накануне с ними работал. И вот, когда уже стало понятно, что группа Ярополка Лапшина не пострадала, у меня был такой разговор с группой из Ленфильма, которая тоже была на телефоне. Я говорю: «Наши все вернулись». А мне отвечают: «А наши не все». Очень впился в память этот момент.

Поисковики на месте схода ледника после очередного дня поисков отдыхают у костра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На месте происшествия спасатели обнаружили тела 19 погибших, а также останки еще нескольких людей. Тела Сергея Бодрова и еще нескольких десятков его коллег обнаружить так и не удалось.

- Сергей Бодров – это герой нашего времени. Он целиком воплощал на экране нашего человека, поэтому его все и приняли, - поделился Кирилл Козлов. - А в жизни он обладал большим интеллектом, образованием… Он был человеком думающим. Возможно, если бы он не погиб, наше кино сейчас было бы другим. Людей со вкусом и достаточно интеллектуальных, не обладающих цинизмом и лицемерием, немного. Поэтому мы потеряли некий камушек, который выпал из фундамента кино.