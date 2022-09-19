Уральские риэлторы рассказали об отказе от льготной ипотеки

В Центробанке решили ужесточить требования к выдаче ипотеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной вызвало большое волнение на всем рынке недвижимости. На одной из пресс-конференций она заявила, что ипотека от застройщиков – маркетинговый ход. В результате действия ЦБ не заставили себя ждать долго.

- Он (маркетинговый ход – прим. ред.) часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. За счет этой завышенной стоимости застройщик делится единоразовой компенсацией с банком. Мы будем принимать меры. Это введение в заблуждение заемщиков, - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания ЦБ 16 сентября.

ЦБ ВВОДИТ УЖЕСТОЧЕНИЯ

В понедельник в Центробанке решили ужесточить требования к выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом. Предполагается, что нововведения вступят в силу уже с 1 декабря 2022 года.

Ужесточения в Банке России заключаются в том, что он вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по ДДУ (договор участия в долевом строительстве). Надбавка составит 2%.

«Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом», - уточняется в пресс-службе Банка России.

Эксперты считают, что льготной ипотеки не будет вовсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Эксперты на рынке недвижимости считают, что «маркетинговый ход», на который обратили внимание в ЦБ, вскоре исчезнет. Это значит, что льготной ипотеки не будет вовсе.

- Эта ипотека – субпродукт деятельности застройщиков, чтобы не давать скидки и продавать недвижимость по той цене, которая сформировалась. Сейчас есть ипотека под 0,1% и так далее, потом ее не будет, - поделился мнением с «КП-Екатеринбург» риелтор Павел Боровиков.

Однако исчезновение субсидированной ипотеки повлияет на рынок недвижимости скорее положительно. Строительные компании будут вынуждены изменить цены на жилье.

Нововведения не приведут к росту цен Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ

- То, что Центробанк обратил на это внимание – очень здорово. Что касается цен, то безусловно, застройщики будут вынуждены снижать их. Сейчас в стоимость недвижимости по льготной ипотеке субсидированного застройщика заложено минимум 10-15% от стоимости ипотеки, которая компенсируется банку, - считает риелтор Павел Боровиков.

В Российской Гильдии Риелторов считают также. Эксперты уверены, что нововведения не приведут к росту цен, а напротив, стоимость квадратных метров в новостройках станет доступнее.

- Если речь идет о предостережении ЦБ по субсидируемым кредитам с завышением цен застройщиками, то отказ от таких предложений не приведет к росту цен. Наоборот, ценовые предложения станут более адекватными, а вот ежемесячный платеж может вырасти из-за запрета на около нулевые кредиты. К тому же не стоит переоценивать роль таких предложения, особенно на региональных рынках, - заявил «КП Екатеринбург» член комитета по аналитике Российской Гильдии Риэлторов Михаил Хорьков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вторичное жилье на окраине Екатеринбурга выросло в цене на 17,4%. В отдаленных районах цена за квадратный метр выросла до 70 тысяч рублей (подробнее)