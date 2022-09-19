Первую очередь Преображенского парка в Академическом откроют в ноябре

Здесь появятся деревья, скамейки и прогулочные дорожки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благоустройство первой очереди Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга завершится к ноябрю 2022 года. Такие сроки выдвинули в комитете благоустройства мэрии, а также подрядчик, выполняющий работы в парке.

К концу октября первая половина Преображенского парка будет готова практически полностью. Здесь появятся деревья, скамейки и прогулочные дорожки со специальным покрытием из гравия, с одной стороны парка проложат асфальтовые дорожки.

- Уже посеян растительный слой, начата высадка деревьев и монтируется освещение. Всего планируется посадить 341 дерево и 4500 кустарников, все в планах посадить до конца октября, рассказал руководитель проектов Алексей Шешуков.

Всего планируется посадить 341 дерево Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо деревьев, в главном парке Академического появятся скамейки в виде качелей, которые сильно полюбились местным жителям. При этом, в благоустроенном пространстве не будет игровых зон и детских площадок.

- Парк символизирует собой уральский хребет: он вытянутый с севера на юг, данный парк вытянут точно также. Мы находимся рядом с застроенной благоустроенной территорией: в каждом из дворов есть своя детская и спортивная площадки, поэтому это все-таки парк более природного типа, - заявил зампредседателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Развлекательные зоны и торговые площади появятся в одной части второй очереди, но основной принцип природного парка все равно останется неизменным.

В благоустроенном пространстве не будет игровых зон и детских площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главы района Николая Смирнягина, сохранить Преображенский парк в первоначальном природном виде необходимо из-за того, что представление о поведении в парке у местных жителей складывалось годами. Люди загорают в летнюю погоду, а в остальное время гуляют, несмотря на то, что ремонтные работы еще не завершены.

- Тропиночная сеть уже приняла свою структуру, слева – ландшафтный парк, а справа – регулярный, поэтому здесь сочетается два типа объектов. Работа выполняется хорошо, поэтому есть уверенность в том, про организация обеспечит выполнение объекта в срок, - говорит Виктор Юровицкий.

Развлекательные зоны и торговые площади появятся в одной части второй очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общая стоимость благоустройства Преображенского парка составила 174 миллиона рублей. Официальное открытие первой очереди парка в Академическом состоится в ноябре, но точная дата еще неизвестна.

В этом году этот же парк выиграл благоустройство второй очереди, которая начнется в следующем году. Предполагается, что и на вторую половину парка будет выделено около 175 миллионов рублей.

На благоустроенной территории появятся дорожки и тропинки с разным покрытием: асфальт, плитка, песко-щебеночная смесь, в том числе вдоль реки Патрушиха, скамейки, урны, высокие деревья и кустарники, площадка для массовых мероприятий и освещение. Также будет построен амфитеатр с трибунами. Парк украсят малые архитектурные формы.