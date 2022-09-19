На Урале лишенная родительских прав мать не водит детей в школу, скрывая от опеки

Родные дети Виктории продолжают ходить на очные занятия. Фото: предоставил Виталий Савкин

Многодетная семья Земляных из поселка Белоярский Свердловской области решила не отправлять приемных ребят обратно в школу на занятия. Виктория и Андрей воспитывают трех родных и пятерых приемных детей.

31 августа, органы опеки изъяли из семьи двоих приемных детей. При этом Викторию органы опеки лишили родительских прав в отношении приемных детей. Несмотря на то, что приемные дети живут в семье Виктории и Андрея, их анкеты появились на сайте для потенциальных родителей.

Муж Виктории Андрей был вынужден написать рапорт на понижение, чтобы вернуться в Белоярский из Украины. Так как одному ребенку понадобилась срочная помощь медиков.

- Приказ действующий. Обязанность органов опеки – в течение трех рабочих дней поставить детей на учёт в региональный банк данных. У бывшего опекуна есть право в судебном порядке оспорить решение органа опеки. До окончания судебного процесса дети остаются в социальном учреждении, - рассказывали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уже 30 сентября Виктория и Андрей обжалуют в суде приказ о лишении родительских прав. Теперь семья планирует обучать детей с особенностями здоровья на дому. С занятиями для братьев и сестер будет помогать старшая сестра приемных детей, которая прошла обучение и получила диплом.

- С детьми работают психологи дважды в неделю. Безопасность нам никто не обеспечит. Я сходила в отдел образования Белоярского. От меня приняли заявление на семейное обучение. Директор школы ждет решения, которое примет отдел образования. Я просила учебники, хотела спросить о возможности очного обучения только в моем присутствии. Так как трое приемных детей – коррекционные. Их обучать на дому очень сложно, им нужна адаптивная программа, - рассказала «КП-Екатеринбург» Виктория Земляная.

Однако, лично встретиться с директором школы Виктория Земляная не смогла, так как его не было на месте. Родные дети продолжают ходить на занятия в школу. Виктория отмечает, что у приемных детей сохраняется тревога по поводу возможных визитов опеки.

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