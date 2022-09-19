Мультибрендовый бутик Sneaker Box заменил Reebok в ТРЦ «Гринвич»

На данный момент представлена только линейка Reebok Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся первый мультибрендовый бутик Sneaker Box. Магазин в торговом центре «Гринвич» стал заменой ушедшему из России бренду Reebok. В дальнейшем в фирменном магазине буду представлены и другие зарубежные марки.

- На данный момент представлена только линейка Reebok, но уже совсем скоро появятся такие бренды как U.S.Polo Assn. и Lumberjack, - указывает пресс-служба «Гринвича» в официальном Telegram-канале торгового центра.

Сейчас в Sneaker Box действует распродажа спортивного бренда, а также небольшой мужской и женский ассортимент Monochrome. Как указывает пресс-служба, цены в магазине снизились до уровня начала года.

Сейчас в Sneaker Box действуюет распродажа спортивного бренда. Фото: Telegram-канал ТРЦ "Гринвич"

О том, что в Екатеринбурге фирменные магазины Reebok откроются под новым названием, стало известно в середине сентября. Тогда же появилась информация о том, что вывески в магазинах заменят на новые - Sneaker Box.

Кроме того, недавно в ТРЦ «Гринвич» открылся еще один новый бутик из Турции. Однако бренд Perspective хоть и занял торговую площадь американской марки Tommy Hilfiger, его заменой он не стал.