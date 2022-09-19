Сообщается о 300 пострадавших. Фото: скриншот видео

В Республике Тайвань третьи сутки фиксируются подземные толчки. По данным сейсмологической службы острова, утром 19 сентября эпицентр толчков находился в 69 километрах к юго-западу от города Хуалянь. Очаг землетрясений расположен на глубине 13,4 километров. Магнитуда землетрясения оценивается в 5,9 баллов. Сутками ранее был зафиксирован толчок в 6,8 баллов.

Выпускница УрФУ Наталия Сороковская рассказала о том, что происходит на острове последние несколько дней

- Пока в Тайбэе разрушений нет, но очень страшно, - рассказала «КП-Екатеринбург» россиянка. - Землетрясения невозможно предсказать. Последние два года их почти не было, а в конце этого ждут одно и очень сильное. А еще 10 лет назад было сильнейшее землетрясение, когда поднялась земная кора, и были обвалы. И, если честно, в ближайшие два года они ждут нечто подобное. Именно поэтому многие здания переустраиваются, а новые строят по новым технологиям. Первые точки застали нас 17 сентября. Мы живем на 8 этаже – потолок ходил ходуном. Это было не самое страшное землетрясение, которое я тут видела. Но пугает, что их очень много и они длительные. Значит – это глубокие толчки. Первый был в 13:19, второе - в 14:00, и потом слабое в 14:20. В воскресенье, 19 сентября, было еще два толчка.

По данным местных СМИ, 18 сентября обрушилось трехэтажное здание посёлке Юйли уезда Хуалянь. Также из-за повреждения железнодорожных путей сошел с рельс вагон поезда.

- У меня муж каждый день проверят спасательный набор в доме. Каждый себе свой собирает. У нас вот огромный рюкзак уже набрался, - добавила Наталия Сороковская.

На данный момент сообщается о 300 пострадавших в результате разрушения мостов и магистралей на Тайване.