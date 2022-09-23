Ты сможешь видеть всё: пять причин пойти в клинику «ГлазЦентр. Микрохирургия глаза»

В «ГлазЦентре-Екатеринбург» помогут пациентам по всем направлением лечения глаз

В федеральной сети офтальмологических клиник «ГлазЦентр» в Екатеринбурге проводят лазерную коррекцию зрения, удаляют катаракту, заболевания сетчатки глаза, занимаются инновационной детской офтальмологией и коррекцией зрения детей и многим другим.

С января 2022 года в екатеринбургской клинике «ГлазЦентр» 177 тысяч человек прошли диагностику, лечение глаз, вернули себе зрение.

Качество медицинских услуг соответствует всем современным мировым стандартам.

В клинике размещаются просторные диагностические кабинеты, комнаты отдыха и холлы с мягкой мебелью для комфорта посетителей. И самое главное – операционные блоки с современными лазерами последнего поколения EX500 (пр-во США) мощностью 500 Гц с технологией PerfectPuls. Это сейчас самые быстрые эксимерные лазеры в мире.

Качество медицинских услуг в «ГлазЦентре-Екатеринбург» соответствует всем современным мировым стандартам

ДИАГНОСТИКА

Всё начинается с комплексного обследования глаз. Диагностику проводят как взрослым, так и детям. Это помогает вовремя заметить проблемы и начать лечение или оперативное вмешательство. В диагностических кабинетах «ГлазЦентра-Екатеринбург» применяется более 25 высокотехнологичных аппаратов.

Среди них – Righton Speedy-i model — автоматический реф-кератометр с функциями для диагностики катаракты и аккомодации. Основные его преимущества – точное измерение рефракции и кривизны роговицы, количественная оценка катаракты, быстрая диагностика аккомодации, измерение диаметра зрачка.

Бесконтактный тонометр HUVITZ HNT-1/Р автоматически настраивает интенсивность воздушного выстрела в зависимости от внутриглазного давления пациента и уменьшает дискомфорт.

Авторефрактор plusoptiX A12C педиатрический конструирован специально для младенцев, детей и некооперативных пациентов. С расстояния одного метра за секунду измерение обоих глаз берется одновременно и обеспечивает надежные и точные значения измерения рефракции, диаметра зрачка и межпупиллярного расстояния.

Показания к диагностике:

Профилактика для предупреждения и отслеживания неизбежных возрастных изменений зрения

Выявление патологий и назначение лечения

Перед операцией на глаза

Беременность, чтобы определить наличие противопоказаний к естественным родам

Детская близорукость, дальнозоркость, астигматизм и амблиопия

Диагностика и приём офтальмолога-хирурга включает в себя три этапа: доврачебный осмотр; осмотр врача офтальмолога; постановку диагноза и назначение лечения. Пациенту проводят визометрию – проверку остроты зрения; биомикроскопию – диагностику тканей и структур глазного яблока; офтальмоскопию – диагностику сетчатки, диска зрительного нерва, сосудов глазного дна; авторефрактометрию – проверку особенностей преломления световых лучей в оптической системе глаза; тонометрию - измерение внутриглазного давления.

Цена на первичный прием врача-офтальмолога и диагностическое обследование зрительной системы глаз – от 2000 рублей.

Иновационные технологии делают лечение безболезненным и эффективным

НОВАЦИИ

После диагностики врачи могут рекомендовать взрослым и детям с 6 лет инновационные ортокератологические ночные линзы. ОК-линзы – это альтернатива очкам, линзам и рефракционным операциям. Пока вы спите, ОК-линзы восстанавливают ваше зрение. Затем в течение дня человек видит 100% без очков и контактных линз.

Показания к использованию ОК-линз:

Близорукость до -6 диоптрий

Астигматизм до - 3 диоптрий

Прогрессирующая миопия

Миопический астигматизм

Гиперметропия

Невозможность использования очков и контактных линз в активное время суток по профессиональным показаниям (спортсмены, водители, работники в задымленных или пыльных помещениях, использующие аэрозоли и др.) или по иным причинам

Невозможность выполнить лазерную операцию

Цена ночных линз на оба глаза – 25 тысяч рублей на 12 месяцев (срок применения).

Исправление зрение за 10 минут возможно с помощью лазерной хирургии

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Высококвалифицированные офтальмохирурги «ГлазЦентра» в Екатеринбурге проводят лазерную коррекцию зрения тремя методами: Ласик, Супер Ласик и ФРК.

Восстановить зрение за 10 минут с помощью эксимерлазерной хирургии возможно при таких показаниях, как близорукость до -12 диоптрий, дальнозоркость до +6 диоптрий и астигматизм до ±6 диоптрий. При этом цена операции не зависит от степени сложности близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Операция при -2 диоптриях и при -8 диоптриях одна и та же.

Цена коррекции зрения методом Ласик на один глаз всего за 8750 рублей при коррекции на оба глаза.

ПРЕМИУМ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Отличный способ вернуть себе хорошее зрение навсегда – заменить хрусталик. И зрелый возраст не будет помехой. Этот метод дает возможность исправить зрение пациентам после 45 лет, людям, у которых высокая степень близорукости или дальнозоркости, исправить зрение при пресбиопии. Он подразумевает замену своего хрусталика на интраокулярную линзу (ИОЛ), которая работает как очки, находясь внутри глазного яблока.

Стоимость операции зависит от вида имплантируемого хрусталика ИОЛ.

Диагностика помогает вовремя заметить проблемы с глазами и начать их лечение

Цена ИОЛ – от 60 000 рублей.

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ

Лазерные операции — настоящий прорыв в офтальмологии. Лечение безболезненно и эффективно. Показаниями к лазерной операции являются периферическая дистрофия сетчатки при близорукости; угроза отслойки и разрыва сетчатки; возрастные изменения сетчатки; повышенное внутриглазное давление; помутнение участков задней капсулы хрусталика; заболевания сетчатки, связанные с сосудистыми глазными заболеваниями.

Одна из разновидностей лазерных операций на сетчатке глаза – периферическая профилактическая лазерная коагуляция сетчатки (ППЛК). Применяется для укрепления периферической зоны сетчатки глаза.

Цена операции лазерной коагуляции сетчатки (ППЛК) – от 5000 рублей за один глаз.

За полгода офтальмохирурги екатеринбургского «ГлазЦентра» прооперировали 74 тысячи глаз! Сюда едут не только жители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО, но и сторонники медицинского туризма – жители из других регионов и даже стран СНГ, например, из Казахстана.

Довольные пациенты, которые прошли лечение в клинике, с удовольствием выбрасывают уже не нужные очки в урну прямо в холле и пишут благодарные отзывы врачам. «Глаза я еду делать на Толмачева, 9» — этот слоган федеральной сети «ГлазЦентр» готов повторять каждый, кто тут побывал!

Клиника «ГлазЦентр». Микрохирургия глаза

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