Полиция Первоуральска разыскивает мужчину, пытавшегося зарубить лося после ДТП

Мужчину с топором, накинувшегося на несчастного лося, сняли на видео Фото: скриншот с видео

В Первоуральском городском округе вечером, 17 сентября, легковушка наехала на лося, неожиданно выбежавшего на дорогу.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны Серовского тракта в сторону Московского тракта, допустил наезд на дикое животное-лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области. - Данный участок дороги в зону действия знака 1.27 «Дикие животные» ПДД РФ не входит. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Также там отметили, что легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения. Люди все остались целы, а вот животному сильно досталось.

Все, что происходило после наезда на лося, попало на видео. Его опубликовали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что к сбитому животному подходит мужчина и, осмотрев его, начинает рубить его топором. При этом очевидно, что лось еще жив.

- Он завалить хочет. А разве так можно? - спрашивает голос за кадром.

- Мне кажется нельзя, - отвечают ему.

- Он ноги сломал [про лося - прим.ред], - отмечает мужчина.

По словам очевидцев, мужчина на видео - случайный очевидец ДТП. Автомобилисты утверждают, что он был пассажиром машины, водитель которой остановился возле места аварии.

Произошедшим заинтересовались в полиции Первоуральска. Сейчас силовики устанавливают личность мужчины, пытавшегося разрубить лося.

- Проводится проверка в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в ОМВД России по городу Первоуральску.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными при передвижении по загородным трассам, особенно в темное время суток и быть готовыми в любой момент к возможному появлению на них диких животных. При обнаружении опасности для движения, водитель должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства.

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