В Екатеринбурге мужчина утонул в Городском пруду

СКР проводит проверку по факту гибели молодого мужчины на водоеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 17 сентября, мужчина отправился купаться в районе парка УрГУПСа на Городском пруду почти в самом центре Екатеринбурга. Мужчина разделся и нырнул в воду, но на берег, по словам очевидцев, так и не вышел.

Тело 34-летнего мужчины достали из воды спасатели МЧС, его направили на судебно-медицинскую экспертизу.

- Проверку проводит следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР Свердловской области. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело направлено на судмедэкспертизу, - рассказывает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Место. где утонул мужчина. Фото6 сервис Яндекс.Карты

По словам представителя областного полицейского Главка полковника Валерия Горелых, криминала по предварительной информации в гибели мужчины нет.

- Полицейские личность мужчины предварительно установили. Это мужчина 1988 года рождения. По имеющимся данным, его гибель не носит криминальный характер, - рассказал полковник Валерий Горелых.