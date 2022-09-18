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Происшествия18 сентября 2022 12:56

В Екатеринбурге мужчина утонул в Городском пруду

Его тело достали спасатели
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
СКР проводит проверку по факту гибели молодого мужчины на водоеме

СКР проводит проверку по факту гибели молодого мужчины на водоеме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 17 сентября, мужчина отправился купаться в районе парка УрГУПСа на Городском пруду почти в самом центре Екатеринбурга. Мужчина разделся и нырнул в воду, но на берег, по словам очевидцев, так и не вышел.

Тело 34-летнего мужчины достали из воды спасатели МЧС, его направили на судебно-медицинскую экспертизу.

- Проверку проводит следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР Свердловской области. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело направлено на судмедэкспертизу, - рассказывает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Место. где утонул мужчина. Фото6 сервис Яндекс.Карты

Место. где утонул мужчина. Фото6 сервис Яндекс.Карты

По словам представителя областного полицейского Главка полковника Валерия Горелых, криминала по предварительной информации в гибели мужчины нет.

- Полицейские личность мужчины предварительно установили. Это мужчина 1988 года рождения. По имеющимся данным, его гибель не носит криминальный характер, - рассказал полковник Валерий Горелых.

ЧППроисшествия: ЧП