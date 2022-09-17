Футбольный клуб «Урал» на домашней арене уступил грозненскому «Ахмату», пропустив на последних минутах

Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 1:2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» в десятом туре российской премьер-лиги на домашнем поле проиграл с минимальным разрывом грозненскому «Ахмату». Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 1:2.

Гости первыми открыли счет, забитый мяч записал на свой счет полузащитник гостей Евгений Харин. На 38 минуте первого тайма он принял мяч в центре штрафной от Ивана Олейникова и пробил в створ ворот, где вратарь «шмелей» Илья Помазун оказался бессилен.

Гости первыми открыли счет, забитый мяч записал на свой счет полузащитник гостей Евгений Харин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяева долгое время не могли распечатать ворота Гиорги Шилия, казалось, что матч близится к очередному поражению уральцев, которые в этом сезоне смогли выиграть лишь единожды. Однако на 84 минуте второго тайма защитник Илья Быковский сумел сравнять счет, ему ассистировал Алексей Каштанов.

Уже в добавленное время полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша опередил Дениса Кулакова, врываясь в штрафную, где смог убрать со своего пути Силвие Бегича и точным ударом поразил угол ворот.

Очередной проигрыш «Урала», который стал восьмым в этом сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной проигрыш «Урала», который стал восьмым в этом сезоне, сейчас на счету подопечных Виктора Гончаренко четыре очка в десяти матчах.

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