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Спорт17 сентября 2022 11:05

Футбольный клуб «Урал» на домашней арене уступил грозненскому «Ахмату», пропустив на последних минутах

Победитель встречи определился уже в добавленное время
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 1:2

Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 1:2

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» в десятом туре российской премьер-лиги на домашнем поле проиграл с минимальным разрывом грозненскому «Ахмату». Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 1:2.

Гости первыми открыли счет, забитый мяч записал на свой счет полузащитник гостей Евгений Харин. На 38 минуте первого тайма он принял мяч в центре штрафной от Ивана Олейникова и пробил в створ ворот, где вратарь «шмелей» Илья Помазун оказался бессилен.

Гости первыми открыли счет, забитый мяч записал на свой счет полузащитник гостей Евгений Харин

Гости первыми открыли счет, забитый мяч записал на свой счет полузащитник гостей Евгений Харин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяева долгое время не могли распечатать ворота Гиорги Шилия, казалось, что матч близится к очередному поражению уральцев, которые в этом сезоне смогли выиграть лишь единожды. Однако на 84 минуте второго тайма защитник Илья Быковский сумел сравнять счет, ему ассистировал Алексей Каштанов.

Уже в добавленное время полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша опередил Дениса Кулакова, врываясь в штрафную, где смог убрать со своего пути Силвие Бегича и точным ударом поразил угол ворот.

Очередной проигрыш «Урала», который стал восьмым в этом сезоне

Очередной проигрыш «Урала», который стал восьмым в этом сезоне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной проигрыш «Урала», который стал восьмым в этом сезоне, сейчас на счету подопечных Виктора Гончаренко четыре очка в десяти матчах.

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