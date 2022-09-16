Жители поселка стали свидетелями жуткой трагедии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Староуткинск Шалинского района Свердловской области лесовоз насмерть задавил 9-летнего мальчика на велосипеде. Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, ребенок неожиданно выехал на проезжую часть. Водитель не заметил мальчика из-за забора.

Несмотря на экстренное торможение избежать наезда не удалось. Известно, что школьник ездил на велосипедах вместе с другом. Его товарищу удалось вовремя объехать лесовоз. Личность погибшего уже установлена.

- Установлено, что он имеет водительский стаж с 2012 года, местный житель. Водитель пояснил, что двигался со скоростью 30-40 км/ч, мальчик неожиданно выскочил из-за забора рядом стоящего дома, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: читатель «КП»

Напомним, что 1 сентября в подмосковной Истре мусоровоз задавил двух девочек. Трехлетняя малышка погибла на месте, а ее старшей сестре удалось выжить. Дети переходили дорогу в неположенном месте, когда их мама отвлеклась на звонок.

Ранее мы рассказывали о 18-летнем мотоциклисте, который разбился в Екатеринбурге. У него осталась годовалая дочка.