Миллиард минут в 4G – свердловчане полюбили технологичное общение

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Аналитики МегаФона зафиксировали рост числа звонков на 20% с начала года. При этом сами диалоги стали короче – сейчас они длятся в среднем около двух минут.

Наиболее общительными среди небольших населённых пунктов Свердловской области оказались жители поселков Палкинский Торфяник в Верх-Исетском районе Екатеринбурга и Ертарский (Тугулымский городской округ) – именно здесь совершаются самые продолжительные беседы. В топ самых разговорчивых локаций также попали Юшала, Заводоуспенское, Новоипатово, Белоярский, Троицкий и Туринская Слобода.

Среди крупных городов в такой список вошли Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Кушва, Туринск, Сухой Лог, Талица, Качканар, Первоуральск и Асбест.

С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – голос в сети четвертого поколения. Голосовой поток при таком соединении доставляется в разы быстрее и в лучшем качестве. Тембр передается четче, посторонние шумы менее заметны, как итог – собеседника слышно лучше, а голос звучит естественнее.

«Сегодня уже 57% звонков совершаются в сети 4G. С начала года жители Свердловской области, наши абоненты, проговорили таким технологичным способом свыше миллиарда минут. Дополнительное преимущество технологии VoLTE – меньший расход заряда батареи мобильного устройства и возможность параллельно работать в интернете на высокой скорости», – рассказали в пресс-службе МегаФона.

Для повышения качества услуг в условиях растущей нагрузки оператор модернизировал и установил новые 4G-базовые станции в 31 населенном пункте Свердловской области. География работ затронула как крупные города, так и небольшие поселки, где проживает от 60 человек и выше. В результате мероприятий более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили около 300 тысяч жителей Среднего Урала.