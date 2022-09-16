Инцидент на мемориале произошел 15 сентября. Фото: страница Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте»

В Новоуральске на Вечном огне 15 сентября сожгли венок из искусственных цветов. Пожарные оперативно приехали и потушили возгорание. Об этом сообщил мэр Вячеслав Тюменцев на своей странице во «ВКонтакте».

- Благодаря камерам видеонаблюдения установили весь эпизод происшествия. Удивляет сама ситуация: как поднимаются руки на святые вещи? Ведь мемориальный комплекс - это память о наших предках - воинах Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо, - удивился глава Новоуральска.

Он отметил, что полиция начал проверку. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «КП-Екатеринбург», что венок поджог 8-летний школьник. Мальчик воспитывается в полной семье. Его мама работает воспитателем в детском саду, а папа - разнорабочий.

- Когда в полиции опрашивали школьника, он расплакался и сказал, что никогда в жизни больше так не сделает. Свой поступок он объяснил тем, что хотел посмотреть, будет ли венок гореть или он сделан из несгораемого материала, - рассказал Горелых.

Мальчик и его мама принесли свои извинения. Ребенка после случившегося поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Также официальное представление о необходимости активнее вести патриотическое воспитание выдали директору учреждения, где учится ребенок. Такую работу проведут во всех учебных заведениях Новоуральска.

Это второй инцидент с мемориалом на этой неделе в Свердловской области. 13 сентября в Каменске-Уральском в интернете начали обсуждать видео, на котором несколько подростков жарят картошку на Вечном огне. При этом вместо сковородки они использовали самокат.

Позже в полиции уточнили, что дети ничего не готовили. Они просто положили металлический самокат, чтобы увидеть, как он раскаляется.