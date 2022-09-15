Появились новые подробности инцидента в Каменске-Уральском, где подростки осквернили Вечный огонь

«Шутниками» оказались 14-летние подростки, которые учатся местных школах. Фото: скриншот видео

Появились новые подробности скандального инцидента в Каменске-Уральском, где подростки осквернили мемориал «Скорбящая мать» в честь воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Как оказалось, первоначальная версия о том, что школьники готовили картошку на Вечном огне, не соответствует действительности.

- На огонь школьники положили металлический самокат, чтобы увидеть, как он раскаляется, при этом молодые люди недопустимо глупо и неуместно ерничали по этому поводу, будто бы что-то готовили на огне. Сам поступок от этого не стал, безусловно, менее кощунственным, - руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Главного «героя» ролика поставили на учет в службе ПДН отдела полиции №23. Фото: группа ВКонтакте Инцидент Каменск-Уральский

«Шутниками» оказались 14-летние подростки, которые учатся местных школах № 25 и № 30. Один из них воспитывается матерью, отца нет, а второй - в полной семье.

- Юноша, устроивший эксперимент со своим самокатом, а также его законный представитель при опросе раскаялись в содеянном и попросили прощения за случившийся инцидент, пообещав, что больше подобного не повторится, - добавил полковник Горелых.

Главного «героя» ролика поставили на учет в службе ПДН отдела полиции №23, также его на сутки поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а его мать привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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