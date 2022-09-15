В Екатеринбурге начался суд над экс-депутатом, которого обвиняют в создании банды и убийствах

Геннадия Виноградова задержали по подозрению в убийстве еще в апреле прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начался суд над 63-летним экс-депутатом «Единой России» Геннадием Виноградовым, которого вместе с сыном по имени Роман обвиняют в ряде тяжких преступлений.

Родственникам вменяют создание и участие в банде, убийство двух и более лиц, мошенничество, в том числе и в сфере страхования, незаконный оборот оружия, а также дача заведомо ложных показаний.

- По ходатайству подсудимых дело рассматривается с участием суда присяжных. Сегодня была сформирована коллегия присяжных заседателей и оглашено обвинительное заключение по делу. Судебное следствие продолжится уже на следующий день, - отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Геннадия Виноградова задержали по подозрению в убийстве еще в апреле прошлого года. Следствие по громкому делу родственников, сколотивших ОПГ, длилось несколько лет. Ранее он исправно выполнял свою работу в Думе Артемовского городского округа

В «Единой России» по Свердловской области заявили, что в случае, если Геннадий Виноградов будет осужден, позиция партии будет принципиальной.

- Несовместимость членства в партии с совершением уголовных правонарушений является принципиальной позицией и нормой Устава «Единой России». Еще в 2021 году в отношении Виноградова местными партийцами было принято два решения: первое – о приостановлении членства и второе – об исключении из партии в связи с тяжестью обвинений, - рассказывают в пресс-службе свердловского отделения партии.

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