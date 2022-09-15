В Екатеринбурге показали обратную сторону съемочной площадки фильма «Брат»

Фильму "Брат" исполняется 25 лет. Фото: кадр из фильма

В этом году легендарному фильму Алексея Балабанова «Брат» исполняется 25 лет. В честь юбилея в Ельцин Центре уральские художники попытались по-своему обыграть картину, знакомую каждому, кто застал 90-е и 2000-е. В итоге у них получилось перенести зрителей в съемочную площадку фильма и на себе ощутить то, как работал заслуженный гений в российском кино.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

- К нам обратились люди, занимающиеся подготовкой юбилея фильма. Они сказали, что для Балабанова Екатеринбург был очень важным городом, поэтому они бы хотели сделать здесь выставку. Мы не сразу согласились, потому что не очень понимали, как можно присоединиться к проекту, который влиял на всех и везде. Мы решили попытаться показать то, как Балабанов работал в качестве режиссера, - рассказывает один из кураторов выставки «Обратка» Дмитрий Безуглов.

Выставка находится в холле кино-конференц зала Ельцин Центра Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Во многих интервью с Балабановым и Сергеем Бодровым говорилось о том, что «Брат» снимался на остатки пленок в квартирах у друзей, потому что денег попросту не было. Для режиссера принцип работы «сделай сам» был одним из основополагающих. Поэтому вся выставка состоит из деревянных конструкций, которые обычно используют на съемках в качестве временных декораций.

- Здесь мы этот принцип хотели встроить в выставочные решения, воссоздать в выставочном пространстве еще и съемочную площадку. «Обратка» - обратная сторона чего-то, съемочной площадки или жизни. Мы хотели перевести кино-язык Балабанова на язык современного искусства, - говорит другой куратор Алиса Сычева.

ДАНИЛА ИДЕТ

Сценарий фильма – ужасно экономное письмо, в котором ничего не понятно никому, кроме самого Балабанова. У него может быть написано «Данила идет». Но не написано ни слова про свет, про экспозицию, про фон. Авторы выставки решили сохранить эту краткость и сжать описание работ до минимума, сохранив лишь само действие.

Гулять по выставке можно без определенного маршрута Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Монтаж в «Брате» очень прерывный, местами даже нетерпеливый. Эту особенность тонко уловили уральские художники, поэтому решили попытаться изобразить эту прерывность между объектами. Они вписываются в общий интерьер холла, но при этом никак не продолжают друг друга. Гулять по выставке можно без определенного маршрута и с любой стороны холла в Ельцин Центре.

- Сцена начинается, и режиссер словно тебе говорит: «Ну ты же понимаешь, что будет дальше» и роняет затемнение поверх незаконченного действия и оборванной фразы, - говорит Дмитрий Безуглов.

ВИДЕОИГРА И СХЕМА ПИСТОЛЕТА

В начале выставки зрителей встречает первый экспонат. Это реальная видеоигра, где главный герой Данил Багров дерется сам с собой.

Художники использовали шкафы и телевизор, купленные на "Авито" Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

- Я ставила кино на стоп и искала какие-то интересные детали. В итоге я фильм смотрела примерно шесть часов. Арбузная корка, трамвай – все это символизм, поэтому просмотр фильма для меня стал игрой. Я решила сделать игру в стилистике 16-битного «файтинга» (игры, завязанные на драках и борьбе). Я получила вопрос: с кем будет драться Данил? Я ответила, что, как и в фильме, с самим собой, - рассказывает автор игры Людмила Калиниченко.

У другой работы есть реальная предыстория, и связана она с пистолетом. Благодаря ей художник Андрей Чугунов решил негласно выразить мысль о том, что было бы лучше, если бы оружие никто не собирал.

- Я ехал в сидячем вагоне из Москвы в Петербург. Вагон был полупустой, по диагонали от меня сидел молодой человек, который рассматривал схему сборки пистолета. Я наблюдал, не двигаясь, полчаса. В какой-то момент он схему сворачивает и уходит в туалет. Оттуда он возвращается немного расстроенный, затем вновь достает схему и продолжает ее читать, - рассказывает художник.

Его работа заключается в схеме сборки пистолета, изображенного на факсимильной бумаге. На нее направлен луч прожектора, который вскоре поможет схеме исчезнуть с бумаги.

Смысл названия "Обратка" заключается в обратной стороне съемок фильма Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

В другой инсталляции использовались старые телевизоры и шкафы, купленные на сервисе «Авито», серия фотографий. Посетили выставки могут даже покататься на трамвае, который тоже стал символической деталью в творении Балабанова.

- Атрибуты трамвая складываются из нескольких аспектов. На бегущей строке можно прочитать ответы на онлайн-опрос о том, в чем сила, а в чем слабость. В окнах можно увидеть истории жителей Екатеринбурга, которые что-то потеряли в городе.

Можно оказаться и на месте водителя трамвая. В кабине есть мультик, который полностью погружает в маршрут по рельсам. Выставка «Обратка» будет находится в холле кино-конференц-зала Ельцин Центра до 23 октября. Вход на нее свободный.