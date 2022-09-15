Евгения отмечает, что ряд операций врачи смогли исправить. Фото: предоставил Максим Вонсович

В тот день, 16 июля, Евгения Вонсович вместе со своей мамой и четырехмесячной дочкой Амелией села в свой Kia Spectra и поехала отдохнуть на дачу. Но их планы в одночасье разбил встречный автомобиль Skoda Fabia.

Уже потом выяснится, что Skoda Fabia столкнулся с авто Kia Spectra Евгении и не справился с управлением из-за того, что сбил выскочившего на дорогу лося. В лобовом столкновении серьезно пострадало четыре человека. Евгению Вонсович спасатели буквально вырезали из иномарки, ей чудом удалось выжить. Также в аварии пострадала ее мама, водитель встречного Skoda Fabia и его пассажир. «КП-Екатеринбург» поговорили с Евгенией Вонсович о страшном ДТП и ее буднях на больничной койке.

ПРИЛЕТЕЛО КАКОЕ-ТО ПЯТНО

У Евгении были открытые переломы нижнего основания черепа, бедер, ног, предплечья, руки. Молодой маме полмесяца не делали операции в больнице № 1 Нижнего Тагила из-за ее тяжелого состояния. Воспоминаний с того страшного дня у 27-летней Евгении почти не осталось. У женщины и сегодня сохраняются серьезные проблемы с памятью.

- Все что я помню, это последний момент, как мы ехали по трассе и в меня просто прилетает какое-то пятно. Только спустя две недели я очнулась в реанимации, я была страшно напугана. Я очень хотела узнать, жива ли дочка и мама. Тело страшно болело, у меня в горле была трубка. Я была беспомощной. В первую встречу с мужем Максимом я рыдала, когда видела, как ему тяжело видеть все последствия травм. А когда я впервые встретилась с дочкой, я долго плакала от счастья и осознания того, что она жива и не пострадала, - рассказала «КП-Екатеринбург» Евгения Вонсович.

За малышкой Амелией ухаживает папа. Фото: предоставил Максим Вонсович

Евгении специалисты больницы № 1 ставили мощные препараты, чтобы заглушить боль. По словам Евгении, это сильно отразилось на ее состоянии, и она пыталась снимать спицы. По ее воспоминаниям, персонал больницы хотел ее остановить, при этом, довольно жестко. К тому же, молодая мама отмечает, что персонал с ней обращался неласково.

- У меня было помутненное сознание, я не понимала что делаю. Мне казалось, что у меня в ногах лежит телефон и мне надо позвонить мужу. А оказалось, что я снимала спицы, которые в ногах стояли. Ко мне подошла медсестра, сказала: «Ты что творишь!» и зарядила мне рукой по животу и руке. Удар был не сильный, но мне было неприятно. Был еще случай, когда в последние дни в реанимации не могла крикнуть и позвать персонал. Я поднимала руку, чтобы они меня увидели. Я звала их к себе на помощь, но они игнорировали мои призывы к помощи, - вспоминает Евгения Вонсович.

Потом Евгению Вонсович выписали из больницы № 1 Нижнего Тагила 16 августа. По ее словам, врачи говорили, что больше ничего не могут сделать. Реабилитация у молодой мамы проходит уже в госпитале ветеранов войн. Здесь, с 24 августа Евгения Вонсович наблюдается у врачей, которые заметили, что операции были сделаны неверно. По словам молодой мамы, самостоятельно встать с кровати она не может, а в положении «сидя» может провести только 5 минут.

- Челюсть мне снова не могут оперировать из-за того, что мое состояние все еще нестабильное. Когда я поступила в госпиталь, то у меня на правой руке торчали штыри и вылезли пластины. Врачи мне сделали уже две операции – вытащили пластину и спицу из правой руки и поставили стержень. Специалисты увидели, что на ноге была неправильно поставлена пластина, из-за нее правая нога стала короче левой на 2 сантиметра. Врач сказал, что они поставят стержень, но удлинять ногу не будут, иначе плохо будет сгибаться левое колено. Я перенесла 5 наркозов, на этой неделе будет еще одна операция. После нее меня на сутки поместят в реанимацию, - вздыхает Евгения.

Сломаные челюсти у Евгении неправильно срослись. Фото: предоставил Максим Вонсович

НЕ МОГУТ НАЙТИ НЯНЮ ДЛЯ ДОЧКИ

В настоящий момент семья Вонсович ждет получения всех экспертиз, чтобы в дальнейшем обратиться в суд. За здоровье молодой мамы они намерены бороться до конца. Пока, еще одна большая проблема для семьи – дорогостоящие реабилитации.

- Я хочу на реабилитацию, как можно скорее, и прийти в себя. Боюсь, что у меня может случиться воспаление костей. Мечтаю, что смогу полноценно заботиться о семье. Самое печальное, что я очень нескоро смогу взять дочку на руки. На первую реабилитацию по подсчетам нужно 930 тысяч рублей. Всего таких будет четыре, - отметила Евгения.

Евгении предстоит очередная операция на ноге. Фото: предоставил Максим Вонсович

В настоящий момент, малышка Амелия остается под присмотром папы. Однако Евгения отмечает, что у семьи есть еще одна проблема – им не удается найти няню.

- Максим не может выйти на работу, потому что нужно присматривать за дочкой. В Новоуральске есть проблема с нянями. Мы нанимали одну, но она стала не выходить на работу, а когда Амелия заболела, что она отказалась сидеть с ней до выздоровления, - рассказала Евгения.

Как рассказала Евгения, специалисты не дают ей каких-то прогнозов на будущее. А пока, как утверждает молодая мама, она не чувствует мизинец на правой руке, а ее правая половина тела также пока плохо поддается тактильным ощущениям.

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