«Бюджет на 2023 год будет сложный»: Свердловская область начала считать, сколько потратит в следующем году

В Свердловской области дан старт работам по подготовке бюджета региона на 2023 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Свердловской области начали готовиться к следующему году – составлять бюджет на 2023-й. Сегодня, 15 сентября, региональный министр финансов Александр Старков рассказал о том, куда будут направлены деньги.

- Прогноз формирования бюджета на следующий финансовый год сильно зависит от геополитической ситуации, а также внутрироссийской экономической стабильности ближайшего времени, - объясняет министр финансов Свердловской области Александр Старков. – У нас два сценария «базовый» и «консервативный». Сегодня мы пока склоняемся к «консервативному».

Говоря об основных подходах к формированию бюджета муниципалитетов, глава регионального минфина отметил, что в новом году могут появиться новые виды расходов.

- Порядка 500 миллионов рублей планируем дополнительно заложить на расходы, связанные с держанием твердых бытовых отходов, их площадок формирования, - говорит Александр Старков. - Дальше идут расходы, связанные с транспортной инфраструктурой. Предполагается порядка 900 миллионов рублей выделить для подготовки дорожных участков по направлению, касающемуся предоставления участков многодетным семьям. Еще один момент, связанный с образовательными учреждениями, это подготовка автомобильных дорог рядом со школами. Это по планам порядка 300 миллионов.

В числе приоритетных направлений финансирования остаются благоустройство территорий, дорожное строительство, расходы на образование и объекты культуры.

- Хочу сказать, что бюджет на 2023 год будет достаточно сложный, - отмечает Александр Старков. - Мы должны будем изыскивать большие ресурсы на исполнение расходных обязательств. Надо все четко прогнозировать. Надо чтобы наши расходы совпадали с нашими возможностями.