«Задача – увести их со двора»: звезды российского футбола, Пименов и Билялетдинов, показали уральским школьникам, как забивать гол

Открытый урок проходил в 52 школе Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На футбольном поле 52-й школы Екатеринбурга сегодня было жарко. Разделившись на команды, дети гоняли мяч по зеленой траве, стараясь перехватить инициативу и первыми забить гол в ворота чужой команды. Вроде обычный день. Только в составе обеих команд были настоящие звезды футбола.

С одной стороны нападающий экс-игрок сборной России Руслан Пименов, который также выступал за московский «Локомотив» и минский «Динамо». С другой стороны Динияр Билялетдинов, который одно время был игроком британского клуба «Эвертон». Арбитр свистел в свисток. Мяч звонко отскакивал от ноги при ударе. И вот он…

- Гооол! – закричали юные футболисты.

Звезды футбола учили школьников, как правильно забивать гол. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так в столице Урала проходил открытый урок по футболу. Периодически их устраивают в каждом регионе в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Очередь дошла и до Екатеринбурга.

- Мы учим детей позитиву, влюбляем в спорт. Самая главная задача – увести их со двора, - рассказал Руслан Пименов. – Мы, грубо говоря, своим примером хотим показать, что можно добиться определенных высот. Важно только быть трудолюбивым и хорошо учиться в школе.

Среди гостей открытого урока были профессиональные футболисты Руслан Пименов и Динияр Билялетдинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди участников открытого урока – три десятка мальчиков и из начальной школы и из старших классов. Звезды футбола поделили их на команды и провели разминку. Показали, как вести мяч, как забивать в ворота, а потом команды стали играть друг с другом.

- Футбол это самый доступный вид спорта – просто взял мяч и пошел играть, - говорит Динияр Билялетдинов. - Мы все – профессиональные футболисты - начинали с таких футбольных коробок. Сейчас дети меньше играют, больше в гаджетах сидят. Нужно в себе спортивный дух воспитывать, спортивное отношение к жизни. Если человек занимается спортом, то это и на его характере отражается.

Также футболисты показывали, как правильно бить по мячу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но есть задача и стратегическая. Лет через 5-10 кто-нибудь из этих детей вполне может войти в российскую сборную по футболу. И тогда на Чемпионатах мира болеть мы будем уже за них.

- Раньше нас в футбол как набирали – ходили по школам, по секциям, смотрели, кто быстрый, кто крупный и распределяли – в футбол, в хоккей, на борьбу, - рассказывает Руслан Пименов. – Потом такой отбор прекратился. И сейчас мы возвращаемся обратно к этой идее. Поэтому, считаю, скоро у нас все в спорте наладится.

Школьники делились на команды и играли друг против друга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, сейчас все-таки был именно открытый урок, а не отбор в юношескую команду.

- Но мы всех держим на карандаше, - смеется Руслан Пименов. – Естественно ребята тут хорошие. Мы направим их советом. Все дело за ними. Главное, чтобы родители не перегружали, потому что сейчас есть тенденция, когда родители хотят слишком многого от детей и нагружают их очень сильно.

Закончился открытый урок автограф-сессией и выдачей подарков юным футболистам.