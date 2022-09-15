«Ребенок – не покупка в магазине»: молодая мама спасла жизнь дочки с синдромом Дауна благодаря одному вовремя заданному вопросу

Екатерина Ракевич ломает стереотипы о материнстве. Фото: из архива героини публикации

Екатерине Ракевич 33 года. Она – счастливая жена и мама двух девочек. У нее есть любимая работа и крутые проекты, дающие возможность помогать людям. Но ничего бы этого не было, если бы не самое тяжелое для Екатерины решение, которое полностью перевернуло весь ее мир.

Женя стала для Екатерины мотивацией развиваться и помогать другим. Фото: Екатерина Ракевич

«МЕЧТАЛИ НАЗВАТЬ ЖЕНЕЙ»

Екатерина и Андрей вместе уже 13 лет. В 2017 году они растили шестилетнюю дочку Сашу и готовились к рождению второго младшенькой. Для нее молодые родители заранее придумали имя – мечтали назвать девочку Женей.

На одном из сеансов УЗИ жизнь молодой мамы Екатерины Ракевич разделилась на «до» и «после». Паре сообщили, что их ребенок родится с синдромом Дауна.

- Услышать эти слова, наверное, боится каждый родитель. Врачи не тянули время и прямо спросили: «Вы оставляете ребенка или делаете аборт?». А мы с мужем не смогли ничего ответить. Наш мир рухнул, - вспоминает Екатерина. - Мы чувствовали животный страх. Я много плакала. Муж сразу сказал: «Это ведь наш ребенок, мы не можем его убить».

Молодую маму всегда поддерживает ее муж Андрей, с которым она вместе уде 13 лет. Фото: Екатерина Ракевич

Но Екатерина сомневалась. Она боялась, что не справится.

- Я чувствовала боль и дикое отчаяние. Осталась одна, чтобы все обдумать, в голове был только один вопрос: «За что мне это?». Но в какой-то момент я очень четко поняла, что не могу играть в Бога. Жизнь подарила мне мою дочь именно такой. Ребенок – не покупка в магазине, которую, если не понравилась, ты можешь вернуть обратно. Малышка – это дар свыше, и я не прощу себе, если выберу легкий путь и откажусь от нее. Я подошла к мужу и сказала о своих мыслях. А он обнял и ответил, что всегда будет рядом, - рассказывает молодая мама.

Семья верила, что, если решится оставить малышку, у них обязательно появятся силы, чтобы справиться со всеми трудностями.

Малышка родилась с пороком сердца. Фото: Екатерина Ракевич

«БОРЕМСЯ С ПОРОКОМ СЕРДЦА»

Сейчас Жене уже пять лет. Внешне она похожа на других детей, хоть и отстает от них в развитии. Екатерина и Андрей делают все, чтобы малышка развивалась и росла счастливым ребенком.

- Женя до сих пор не умеет говорить. Не может даже ответить на вопрос: «Привет, как тебя зовут?». Это трудность, которую мы активно преодолеваем. Сейчас подключили специалиста. Думаем, как внедрить карточки, чтобы она могла как-то с детьми общаться, - рассказывает мама девочки.

Вместе с дочкой Екатерина поет песни, чтобы девочка изучала звуки и слова. Даже буквы начали учить, чтобы Женя визуально их запоминала.

Екатерина делает все, чтобы малышка правильно развивалась. Фото: Екатерина Ракевич

- С вилкой и ложкой нам сложнее управляться, чем остальным. Дочка ест сама, мы много лет ее этому учили, но не так аккуратно, как хотелось бы. Но мы спокойно к этому адаптировались: можно взять большой слюнявчик, снять нарядную одежду перед едой, а в ресторане подстраховать ее, например, не заказывать томатный суп, - улыбается молодая мама.

Еще при рождении врачи поставили Жене диагноз порок сердца. Без таблеток малышке не обойтись.

- Мы уже несколько лет готовимся к операции. Но она по разным причинам переносится. В октябре будем пробовать ложиться в больницу снова. Но не теряем надежду, что ее здоровье восстановится без операции, - рассказывает Екатерина.

Женя выросла жизнерадостным ребенком. Фото: Екатерина Ракевич

«АГРЕССИИ И ЗЛОСТИ В ТАКИХ ДЕТЯХ НЕТ»

Женя – особенная девочка, которая учит любви всех окружающих, особенно свою семью.

- Она всегда всем рада и готова всех обнять. Нам даже приходилось объяснять ей, что на улице нельзя обнимать любую бабушку, которая тебе понравилась. А все, потому что агрессии и злости в таких детях просто нет, - улыбается мама девочки.

Женя очень любит свою старшую сестру Сашу, которой сейчас 11 лет.

- Саша для Жени просто Бог. Она ей чуть ли не в рот заглядывает. Саша нам в воспитании сильно помогает. Когда Жене надо выпить таблетки, мы всегда зовем старшую, Женя в ее компании на все готова. Да и Саша рада спасать свою сестренку. Когда она была помладше, предложила мне выкинуть Женю в реку, чтобы Саша смогла ее спасти. Вот так сильно ей нравилась идея о том, что она помогает сестре, - смеется Екатерина.

Жена души не чает в старшей сестре Саше. Фото: Екатерина Ракевич

Женя растет улыбчивым и светлым ребенком.

- Наш день начинается с веселых детских песен. Женя встает раньше всех. Просит включить ее любимую музыкальную игрушку, кружится, танцует и закрывает глаза от удовольствия. Это не может не радовать. Ты смотришь и думаешь: «Я то чего вообще страдаю?», - делиться Екатерина.

Сейчас молодые родители выбирают Жене школу для детей с особенностями развития.

- Мы очень хотим, чтобы у нее в жизни все сложилось, чтобы она нашла свое дело, которое бы ей нравилось, и она могла чувствовать себя частичкой этого общества. Для этого нам просто надо быть внимательными к своему ребенку и замечать, что его интересует, - рассказывает Екатерина.

Екатерина помогает другим мамам справляться с трудностями. Фото: Евгения Кобеева для проекта «Живые истории»

«ТЫ ВСЕ СМОЖЕШЬ»

Воспитывая Женю, Екатерина не утонула в материнстве. Не смотря на все испытания и трудности, она продолжала развиваться и ухаживать за собой.

- Я поняла: закрываться в себе и своей семье с таким ребенком – не вариант. Детям в первую очередь нужна счастливая мама. А женщина счастлива, когда занимается любимым делом, - делится мама Жени.

Сейчас Екатерина Ракевич работает психологом. А в 2019 году создала свой клуб «Счастье есть».

- Это клуб для мам, столкнувшихся с трудностями. К нам не страшно прийти и сказать: «Привет! Я мама ребенка-инвалида». Ответ на это будет только один: «На этом твоя жизнь не заканчивается. Ты можешь сделать себя и ребенка счастливой!»., - уверена Екатерина.

Екатерина уверена: ребенку в первую очередь нужна счастливая мама. Фото: Екатерина Ракевич

Для того чтобы делиться своим опытом молодая мама также стала частью проекта «Живые истории», который создала общественный деятель Елена Осипова.

- Когда обыкновенный человек рассказывает, как он справился со своими трудностями, это заряжает. Когда твой мир рушится, иногда нужно прочитать историю того, кто смог встать с колен, добиться успеха и обрести счастье, чтобы понять, что ты тоже все сможешь, - уверена Екатерина Ракевич.

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