От ковида или гриппа: какую прививку ставить первой

Главный врач ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный специалист Минздрава СО по медицинской профилактике Александр Харитонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как складывается ситуация с коронавирусом и гриппом в Свердловской области и какие меры защиты стоит принять, рассказал главный врач ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный специалист Минздрава СО по медицинской профилактике Александр Харитонов.

– Александр Николаевич, что происходит с темпом роста заболеваемости ковидом в нашем регионе и в Екатеринбурге?

– Заболеваемость в области с начала сентября пока растет. В Екатеринбурге за последнюю неделю наметилась незначительная тенденция к стабилизации. Думаю, еще две-три недели мы будем регистрировать рост. Это происходит, потому что с 1 сентября идет формирование детских организованных коллективов в учебных заведениях после летних каникул.

На прошлой неделе больше всего заболевали пожилые люди – 24% от числа заразившихся. На 2-м месте идет возрастная группа людей от 30 до 39 лет. И на 3-м месте – ребятишки от 0 до 14 лет.

– Почему о вакцинации против гриппа и COVID-19 мы должны позаботиться именно осенью?

– Рост заболевания ковидом начался с конца июня, когда отказались от профилактических мероприятий. Практически с конца мая все забыли о ношении масок.

Грипп – это сезонное заболевание. И мы начинаем говорить о мерах профилактики против гриппа с середины августа. И в последнюю неделю августа мы начинаем вакцинацию от гриппа.

Что касается коронавируса, то надеемся, что нам удастся держать ее в рамках с помощью вакцинации. Если бы в мире не проводили вакцинацию жителей, то мы бы имели тяжелое заболевание по-прежнему. Благодаря вакцине видим, что коронавирус незначительно мутирует, не переходит в агрессивный штамм. Это говорит о том, что мы начинаем им потихоньку управлять.

– Можно ли обе прививки против гриппа и COVID-19 ставить одновременно или должен быть промежуток между ними?

– Тот, кто не прививался или не болел более полугода коронавирусом, ему нужно сейчас сделать прививку от ковида. Людям старше 40-45 лет, имеющим хронические заболевания, необходимо сделать два компонента вакцины «Спутник V».

Если человек прививался или переболел менее полугода назад, то ему нужно сделать сначала прививку против гриппа.

Одномоментно эти вакцины вводиться не должны. Хотя частично проведенные испытания в прошлом году показали, что эффективность этих вакцин не снижается при одномоментном введении. Но пока в инструкциях нет записей, что их можно совмещать.

Самая эффективная мера профилактики – это изоляция больного человека дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Где можно поставить прививки взрослым и детям?

– Вакцинация проводится в территориальных в детских и взрослых поликлиниках.

Также прорабатываем в Екатеринбурге вопрос о развертывании прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах, как это было в прошлом году. В этом году хотим дать возможность людям привиться не только против ковида, а также против гриппа и дифтерии.

Также вакцинация идет детских садах, школах, техникумах и колледжах, вузах – везде, где есть здравпункты.

Бригады из поликлиники также могут выехать на промышленные предприятия и в учреждения, где есть достаточное количество желающих привиться – от 30 человек и более. Работодатели обращаются в территориальную поликлинику, составляют списки работников, готовых привиться.

– Нужно ли перед прививкой идти к терапевту?

– Обязательно нужно пройти осмотр врача или фельдшера. Они дают разрешение на прививку. Осмотрят человека, соберут его анамнез, измерят температуру, выявят, есть ли у пациента реакции, осложнения на предыдущие прививки, противопоказания. Отмечу, противопоказания минимальные – это наличие или обострение острого хронического заболевания или серьезная аллергическая реакция.

– Достаточно ли сейчас вакцин в больницах?

– Перебоев с вакцинами нет. В наличии есть достаточно вакцины от ковида «СпутникV», для детей – «Спутник М», «Гам-КОВИД-Вак-М».

От гриппа с конца августа получили первый транш вакцины – более 800 тысяч доз.

– Какая профилактика в дополнение к прививкам, по-вашему, наиболее эффективна от ковида и гриппа?

– Самая эффективная мера профилактики – это изоляция больного человека дома. Он не должен распространять инфекцию среди пассажиров автобусов, трамвая, метро, среди одноклассников, сотрудников. Не должен заражать своих родственников. И в этих случаях надо носить маску. Берегите себя!