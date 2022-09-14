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Происшествия14 сентября 2022 12:30

В Екатеринбурге мужчине с ножом в руках прострелили ногу при попытке нападения на росгвардейца

На неоднократные просьбы бросить холодное оружие дебошир не отреагировал
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Сейчас нарушитель находится под наблюдением врачей

Сейчас нарушитель находится под наблюдением врачей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 44-летний агрессивный местный житель пытался напасть с ножом на росгвардейца. Инцидент произошел 8 сентября в жилом доме на Площади обороны. Силовики прибыли на вызов о дебоше в квартире. При этом хозяин жилища сначала отказался пускать их в квартиру.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, когда злоумышленник открыл дверь, в его руках был нож, которым он начал размахивать, угрожая силовикам. На неоднократные просьбы бросить холодное оружие он не отреагировал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти»

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Силовики применили табельное оружие, это и послужило причиной ранения екатеринбуржца в область правой ноги. Дебоширом оказался неработающий, несудимый, состоящий на учете у врачей мужчина - добавил полковник Горелых.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что нарушитель находится под наблюдением врачей. Женщина, находившаяся с ним в квартире, не пострадала.

- Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Обстоятельства и причины инцидента выясняются в ходе расследования, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

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