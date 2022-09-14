В Екатеринбурге мужчине с ножом в руках прострелили ногу при попытке нападения на росгвардейца

Сейчас нарушитель находится под наблюдением врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 44-летний агрессивный местный житель пытался напасть с ножом на росгвардейца. Инцидент произошел 8 сентября в жилом доме на Площади обороны. Силовики прибыли на вызов о дебоше в квартире. При этом хозяин жилища сначала отказался пускать их в квартиру.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, когда злоумышленник открыл дверь, в его руках был нож, которым он начал размахивать, угрожая силовикам. На неоднократные просьбы бросить холодное оружие он не отреагировал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Силовики применили табельное оружие, это и послужило причиной ранения екатеринбуржца в область правой ноги. Дебоширом оказался неработающий, несудимый, состоящий на учете у врачей мужчина - добавил полковник Горелых.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что нарушитель находится под наблюдением врачей. Женщина, находившаяся с ним в квартире, не пострадала.

- Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Обстоятельства и причины инцидента выясняются в ходе расследования, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.