Губернатор Свердловской области выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Глава региона также высоко оценил человеческие качества Владимира Сунгоркина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования родным и близким скончавшегося главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.

Евгений Куйвашев отметил, что он Владимир Николаевич занимал особое место в журналистском сообществе нашей страны, возглавляя одно из самых популярных и любимых изданий России.

Владимир Николаевич занимал особое место в журналистском сообществе нашей страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Владимир Сунгоркин стремился к тому, чтобы медиахолдинг всегда предоставлял людям наиболее актуальную, достоверную и оперативную информацию обо всех важнейших событиях. Екатеринбургский филиал «КП» пользовался его особым вниманием, ведь в нашем регионе всегда насыщенная повестка дня, - заявил Евгений Куйвашев.

Глава региона также высоко оценил человеческие качества Владимира Сунгоркина: мудрость, неравнодушие, профессионализм. Он не замалчивал самые непростые вопросы и проблемы.

- Его зрелая, взвешенная гражданская позиция и креативный настрой были гарантией того, что каждый материал «КП» читатели ждали с нетерпением. Светлая память об этом замечательном человеке будет жить в наших сердцах, - подытожил губернатор.