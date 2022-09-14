«Платим 6 миллионов, а будем 30»: мэрия Екатеринбурга хочет передать школьные автобусы подрядчику

Всего в Екатеринбурге ездит 11 школьных автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской администрации озаботились вопросом – что делать со школьными автобусами. Сейчас их на весь город 11. Каждый день они возят на уроки и с уроков 880 детей. Речь об учениках, проживающих в сельской местности. И сейчас содержанием автобусов вынуждены заниматься сами школы, хотя ни сил, ни денег у них на это нет.

- Перевозка детей требует установки в автобусе аппаратуры «Глонасс», GPS, согласования маршрутов с ГИБДД и вообще всех требований, которые предъявляются к массовой перевозке людей, - объясняет Михаил Ладейщиков, заместитель начальника Департамента по вопросам финансово-экономического и материально-технического обеспечения администрации Екатеринбурга. – Для школ это не профильная деятельность. На сегодня ни один директор ни морально, ни материально не готов к этой работе. По сути все делается сейчас в «ручном» режиме.

Сейчас Екатеринбург тратит на школьные автобусы больше 6 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с этим в администрации города хотят отдать управление школьными автобусами на аутсорс, как ранее было сделано со школьным питанием. Сегодня это предложение обсудили на заседании Городской Думы.

- Возможность аутсорсинга надо рассматривать, - сказал Михаил Ладейщиков. - Кто это будет делать - Гортранс или нет - большой вопрос. Определяться это будет через торги. Но скажу сразу, по нашим деньгам никто пока нас обслуживать не готов. Вопрос стратегический, к нему надо готовиться. Но понимания по подрядчику сегодня нет.

В мэрии отметили, что сейчас городской бюджет тратит на школьные автобусы больше 6 миллионов. Но потенциальные подрядчики, проведя подсчеты, потребовали за эту работу сумму в шесть раз больше – порядка 30 миллионов рублей.

- Школы сегодня не строятся так, чтобы иметь свой транспорт, - говорит Михаил Ладейщиков. – Нет гаражей, нет материальной базы обслуживания. При этом водитель ежедневно должен проходить медосмотр. Машина должна оцениваться. Эта работа ведется, но вопреки. За 0,3 ставки на должность механика в школу сложно найти человека. Понятно, что потенциальные подрядчики включили в стоимость все те вещи, которые мы сегодня «на коленке» делаем – добавили качественное обслуживание, амортизацию.

Школьные автобусы сейчас возят детей только с сельских территорий, отмечают в мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобусы сейчас используются для перевозки детей в школах №48, 142, 137, 55, 98 и 179. При этом некоторым детям приходится выезжать на нем рано утром, так как автобус должен успеть собрать до занятий детей по разным адресам.

- В Шабрах первый ребенок уезжает, чуть ли не в семь утра, - отмечает Елена Бондаренко, депутат Городской Думы Екатеринбурга. - Из пяти автобусов, которые есть в Чкаловском районе, на сегодня работают и возят детей только три. Два стоят – на один водителя найти не могут, другой в ремонте. Соответственно в отдаленных территориях наших они достаточно серьезно расстраиваются и потребность доставки детей растет с каждым годом. Настало время решить этот вопрос – освободить директоров.

Впрочем, пока городские власти не приняли решение. На комиссии Гордумы озвученную администрацией города информацию приняли к сведению.