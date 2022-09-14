На место Tommy Hilfiger в «Гринвиче» зашел турецкий бренд

Бренд Perspective специализируется на одежде в консервативном стиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся первый в России бутик турецкого бренда Perspective. Марка относится к компании BNS Club – турецкая фирма, которая до этого на территории России не вела торговлю. Магазин Perspective зашел в уральскую столицу пока что только в ТРЦ «Гринвич», заняв место популярного американского бренда, ушедшего из страны.

- Perspective действительно работает с сегодняшнего дня. Бутик занял место фирменного магазина Tommy Hilfiger, - рассказал «КП Екатеринбург» представитель «Гринвича» и «Пассажа» Илья Клюжин.

Бутик занял место фирменного магазина Tommy Hilfiger. Фото: Telegram-канал "Гринвича"

Известно, что бренд Perspective специализируется на одежде в консервативном стиле. Ценовой сегмент – для состоятельных представителей среднего класса. Как заявили пресс-службе «Гринвича» в дальнейшем ассортимент фирменного магазина будет дополняться.

в дальнейшем ассортимент фирменного магазина будет дополняться. Фото Telegram-канал "Гринвича"

До этого было известно, что освободившееся место в торговом центре начнут использовать в качестве коворкинга. Из-за закрытия множества магазинов, в «Гринвиче» освободились торговые площади. Для изменения формата представители ТЦ сейчас ищут оператора с опытом работы на этом рынке.

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