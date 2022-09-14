В Екатеринбурге находящиеся в розыске южане приставали к девушкам и размахивали пистолетом

Одного из них выдворят из страны. Фото: Тимофей Жуков

В Екатеринбурге задержали граждан , рассекающих с оружием по улицам уральской столицы. Об опасном контингенте сообщил президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Общественник заметил южан 8 сентября на улице Черепанова.

- На светофоре такая картина: тот, что на пассажирском, начинает из окна выкрикивать разные непотребные вещи и предлагает девчонкам-пешеходам «прокатиться», - рассказывает Тимофей Жуков. - У нас девчонки хорошие, они к таким предложениям относятся сдержанно и, соответственно воспитанию, просто игнорируют. Метров через 200 этот непрерывно плюющий тип начинает доставать пистолет из машины и наводить на пешеходов. Ещё метров через 20 поднимает руку с пистолетом вверх и показательно так перезаряжает перед проезжающими машинами и идущими пешеходами.

Тимофей вместе с товарищем попытался усмирить гостей из ближнего зарубежья. Но диалога не получилось.

- Он ловит своим трусливым взглядом нас, идущих к нему и громко интересующихся, мол: «Сударь, что Вам понадобилось от этой дамы?». «Нэчиго, нэчиго, все нормально!» – ответил лихой горец и поспешил удалиться во всю ту же вишневую «Нексию», - добавил общественник.

Жуков опубликовал в своем телеграмм-канале видео с малиновой «Нексией», после чего с ним связались сотрудники центра «Э» МВД. Полицейские принялись отрабатывать информацию. Позже выяснилось, что одного готовят к высылке на родину. А второй был в розыске за незаконный оборот наркотиков.

- Один из граждан, находившийся в РФ нелегально, будет выдворен за пределы страны, а второй уже находился в розыске по подозрению в причастности к преступлению, связанному с наркотиками, - заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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