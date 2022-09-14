Директора школ рассказали, почему родители Екатеринбурга отказываются водить детей на «Разговоры о важном»

Ряд родителей в Екатеринбурге не захотели, чтобы их дети посещали новые занятия. Фото: Евгения ГУСЕВА

В российских школах с 5 сентября появился новый урок – «Разговоры о важном». На них ученикам рассказывают об истории и культуре страны и родного края.

- Мы вводим новый внеурочный цикл по просьбе самих педагогов, - рассказывал Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации. – Школьники адресуют учителям множество вопросов не по их предметам, а про жизнь, происходящее в мире.

Однако не все родители рады тому, что в школах появились такие уроки. В связи с этим, сегодня, 14 сентября, на заседании Городской Думы Екатеринбурга депутаты поинтересовались у представителей сферы образования, насколько массово родители пишут отказы от «Разговоров о важном».

«Разговоры о важном» начали проводить в школах с 5 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

- На самом деле это исключительные случаи, когда такое происходит, - объясняет Константин Шевченко, глава департамента образования администрации Екатеринбурга. – Есть случаи, когда родители говорят, что отказываются от посещения их ребенком «Разговоров о важном». Когда мы спрашиваем, почему, оказывается, что родители просто не в курсе, о чем на уроках будет идти речь. В таких случаях мы ведем индивидуальные разговоры с родителями, объясняя, почему эти уроки важны для их детей.

В департаменте образования города отметили, что будут мониторить ситуацию и в случае, если кто-то из родителей принципиально будет отказываться от уроков, то этот вопрос будет решаться с директором учебного заведения.

- Урок «Разговор о важном» мы начали проводить с 5 сентября, - рассказала на заседании директор 168-й школы Татьяна Вяткина. - На уроке присутствовали все дети. Проводим сейчас общешкольные родительские собрания, поясняем, что в школах ведем такой урок разговор о важном за счет внеурочной деятельности. Большая часть родителей отзывается положительно об уроках. Но все равно ложка дегтя есть – есть такие родители, которые спрашивают, обязательно ли посещать это мероприятие и можно ли от него отказаться. По нормативным документам от министерства просвещения Свердловской области этот урок обязательный.

На заседании Гордумы отметили, что новый урок - обязательный. Фото: Олег УКЛАДОВ

Тем не менее, отмечают педагоги, массового отторжения от «Разговоров о важном» у родителей екатеринбургских школьников нет.

- Для меня негативная реакция некоторых родителей на этот урок - это нонсенс! – отметила Любовь Боркова, председатель постоянной комиссии Гордумы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. - По моему, каждый родитель заинтересован, чтобы его сын или дочь были патриотами, чтобы они любили Родину, понимали события, умели беседовать на эти темы.

На заседании депутаты также вспомнили, как на Линейку 1 сентября один мальчик ради шутки пришел в женском образе и поинтересовались, будут ли во время «Разговоров о важном» обсуждать с детьми этот скандал.

- Массово обсуждать такие темы не планируется, - отметил Константин Шевченко. – Но у нас серьезная линейка мероприятий по внеурочной деятельности и по классным часам. Мы сегодня открыты. Если есть инициатива от депутатов различного уровня по темам, мы согласовываем их и предлагаем. Такая работа ведется.

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