Уральского гонщика Сергея Карякина отказываются пускать на ралли «Дакар» из-за политической позиции

Гонщик не намерен подписывать официальные бумаги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезду ралли-спорта из Екатеринбурга Сергея Карякина просят изменить свою политическую позицию для участия в ралли-рейде «Дакар». По его словам, организаторы гонки просят подписать документы, чего сам Сергей делать не намерен.

- Они заставляют участников из России подписать бумагу о том, что мы не поддерживаем президента, спецоперацию и нынешнее политическое направление страны. Когда они говорят, что в спорте нет политики, то в очередной раз говорят о том, что они по факту обманщики, от чего страдают абсолютно невиновные люди, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Корякин.

Гонщик не намерен подписывать официальные бумаги об отказе от своей политической позиции. По его мнению, такое действие будет сравнимо с изменой своим принципам.

- Я не буду подписывать, потому что это принципиальная позиция, это как отказаться от своих жизненных убеждений или от самого себя, - считает Сергей Карякин.

На данный момент точно неизвестно, удастся ли гонщику принять участие в «Дакаре». Предыдущий ралли-рейд проходил в январе этого года в Саудовской Аравии.

Одним из последних заездов Сергея Карякина стало международное ралли «Шелковый путь-2022». На заезде гонщику удалось занять третье место. Для него эта гонка стала первой в карьере, в которой он был в качестве штурмана. По его словам, не хватило 30 секунд, чтобы занять второе место, потому что экипаж уперся в грузовик на крайнем спецучастке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральского победителя гонки «Дакар» в аэропорту Екатеринбурга встретили более ста болельщиков. Среди них были родители чемпиона, брат и супруга с детьми (подробнее)

Из-за плохой погоды Сергей Карякин позже вернулся в Екатеринбург с «Дакара». В пути уральский гонщик провел больше 17 часов (подробнее)