Уральцы задолжали за коммуналку 12 миллиардов

После 1 июля тарифы увеличились на 2% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области медленно, но верно начинают теплеть батареи, а значит, скоро квитанции за ЖКУ станут больше. О том, чего ждать от нового отопительного сезона и грядущих платежек в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3 FM) мы поговорили с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. Публикуем избранные моменты из разговора.

КАК ПОДОРОЖАЕТ ТЕПЛО

- В этом году социальные объекты и жилые дома начали подключать к отоплению 12 сентября. Почему так рано?

- На прошедшей неделе несколько дней было достаточно прохладных и влажных. Из-за этого было уже недостаточно комфортно. В первую очередь речь о социальных учреждениях – больницах, детских садах, школах. Поэтому по целому ряду городов главы приняли решение начать отопительный сезон раньше.

К удивлению многих, батареи стали нагреваться уже 12 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сколько этой зимой придется платить за отопление? Больше чем год назад?

- С 1 июля Региональная энергетическая комиссия установила новые тарифы на тепловую энергию. Они лишь на 2% больше, чем в прошлом году, поэтому здесь жители не почувствуют значительного изменения в платежках. Но сумма платежа также зависит и от того, какая у нас будет зима, насколько холодная и как долго она продлится. А так считаю, что наши платежки не потяжелеют по сравнению с предыдущим годом.

- А ждать ли нам холодной зимы?

- Если верить народным приметам, то рябины в этом году еще больше, чем в прошлом и она достаточно яркая. Поэтому можно ждать холодной и длительной зимы (смеется). Правда, в последние годы народные приметы не сбываются. Климат меняется и воздействие человека и промышленности на природу сказывается. Давайте весной встретимся и скажем – сбылась или не сбылась примета.

У КОГО В РОССИИ КОММУНАЛКА ДОРОЖЕ

- СМИ пишут, что Екатеринбург стал едва ли не самым дорогим городом России по тратам за ЖКХ.

- Я видел другой график, где Свердловская область находится на 73 месте среди субъектов по объемам оплаты коммунальных услуг. Надо понимать, как ведется расчет. Учитываются ли доходы населения? На самом деле тарифы у нас в Свердловской области одни из самых низких среди субъектов Российской Федерации.

Благодаря раннему включению батарей обогреватели скоро можно будет убрать назад в шкаф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ну, вот пишут, что в среднем в Екатеринбурге платят по 6580 рублей в месяц за ЖКХ. А в Москве 9186 рублей.

- Тут надо понимать, какие квитанции сравнивать. Если сравнить квитанции трехкомнатной квартиры с однокомнатной… В Екатеринбурге больше квартир большей площади, чем, например, в Кургане, где строятся дома с 1-2 комнатными квартирами. А если брать на 1 квадратный метр площади, то я уверен мы все увидим, что Екатеринбург комфортный город для проживания в том числе и по платежам за ЖКУ.

- Вопрос от слушателя. Говорят, что стоимость в квитанциях за зимний период за двухкомнатную квартиру на Уралмаше такая же, как и в центре за четырехкомнатную. Так может быть?

- Стоимость потребления тепловой энергии зависит не только от площади квартиры, но и от того рационально ли мы с вами относимся к тем тепловым ресурсам, которые потребляем. Если, например, дом оборудован системой погодного регулирования подачи тепла, то есть если жители на общем собрании жильцов приняли такое решение и установили ее, то, в зависимости от температуры наружного воздуха, система будет регулировать режим подачи тепловой энергии. Соответственно это повлияет на платежки. А если мы живем с открытыми форточками, потребляем максимальный объем тепловой энергии, в этом случае платежка будет больше. Если сравнить сентябрь с декабрем, то в декабре платежка всегда будет больше.

ГОТОВ ЛИ УРАЛ К МОРОЗАМ

- Также слушатели спрашивают, зачем нам центральное отопление? Если установить в каждый дом котел, то платить за отопление будем меньше.

- На короткий промежуток времени это действительно будет дешевле. Но через 10-15 лет надо будет менять котел и эти расходы лягут на плечи собственников. Если просчитать, то в 15-летний период экономичнее все-таки центральное отопление от центрального источника, особенно если он генерирует одновременно тепловую и электрическую энергию. Тогда с собственников снимается обуза по содержанию источника теплоснабжения.

- То есть от системы центрального отопления в ближайшее время мы точно не уйдем?

- Точно. Все таки удельные затраты всегда ниже, когда производится большой объем энергии или любой другой услуги.

Внеочередных изменений тарифов не планируется, уверяют в Министерстве энергетики и ЖКХ региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Готова ли область к новому отопительному сезону?

- Все необходимые запланированные объемы работ по подготовке выполнены, несмотря на проблемы с ростом стоимости товаров и материалов. Можно ли было сделать больше? Да можно. Почему не сделали? Ответ на поверхности - задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги превышает 12 миллиардов рублей. 70% этой задолженности накопилась у физических лиц. Если бы половина задолженности была погашена, тогда в два раза больше тепловых сетей было бы отремонтировано.

- Много тех, кто не хочет платить и не платит годами?

- Это не одна тысяча таких людей. Далеко не все из них в асоциальном положении. Есть собственники жилья, которые владеют несколькими квартирами и «забывают» заплатить за те квартиры, в которых они не проживают.

- Задолженность за ЖКУ у населения уменьшается или увеличивается?

- Она идет по синусоиде с небольшим ростом.

- Будет ли неожиданное внеочередное повышение цен на коммунальные услуги для жителей Свердловской области?

- Нет, никаких внеочередных изменений тарифов не планируется и не будет. В соответствии с федеральным законодательством тарифы можно менять раз в год – 1 июля. А индекс роста тарифов и коммунальных платежей ограничен указом губернатора. Поэтому никаких внеочередных внеплановых резких повышений цен нет, не было и не будет.