«Беременна в 16»: нужно ли с подростками говорить о половом воспитании

Вскоре на экраны выйдет очередной сезон реалити-шоу «Беременна в 16» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вскоре на экраны выйдет очередной сезон реалити-шоу «Беременна в 16». В этот раз в проекте приняла участие девушка из города Краснотурьинск в Свердловской области. Наталья Попова, ставшая мамой в 16 лет, отказывается рассказывать подробности своей истории до официального выхода выпуска.

Подобные реалити-шоу до сих пор не оставляют равнодушными как самих подростков, так и их родителей. Каждый раз в обществе рождаются споры: нужно ли детям половое воспитание, и если да, то как именно следует разговаривать с молодежью?

УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ «БЕРЕМЕННА В 16»

- Знаю, что на одном из каналов российского телевидения уже несколько лет идет программа «Беременна в 16»- аналог американского реалити-шоу. Это программа призвана показать насколько рождение ребенка является непростым шагом и периодом жизни, к которому несовершеннолетние абсолютно не готовы, в первую очередь, психологически и эмоционально, - считает председатель регионального родительского комитета Людмила Золотницкая.

Профилактика ранней сексуальной жизни требует разностороннего рассмотрения. В первую очередь, половой акт с несовершеннолетней девушкой – уголовное преступление. Но и тут, можно говорить, что у палки два конца.

Эксперт считает, что разговор о половом воспитании должен проходить в семье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

- Во-первых, действия сексуального характера с несовершеннолетним являются уголовным преступлением и это надо четко понимать тем, кто нарушает закон в этой части. Но часто мы наблюдаем, когда оба партнера, вступающие в сексуальные отношения, являются несовершеннолетними. И тут надо говорить о профилактике этого явления в подростковой среде, - уточняет «КП-Екатеринбург» Людмила Золотницкая.

Это и есть второй аспект, который в то же время, является еще и самым трудным вопросом: как и где разговаривать с ребенком на тему сексуальных и неприкосновенности ребенка, а также личных границ.

- Я читаю, что такой разговор должен проходить в семье, когда родители объяснят своему ребенку эту тему словами, которые поймет именно их ребенок. Часто родители задают вопрос: а когда надо начинать раскрывать эту тему ребенку? Ответ такой: когда ребенок начинает задавать вопросы, тогда он и готов к такой информации. А вот как эту информацию преподносить ребенку без чрезмерной сексуализации, не травмируя ребенка - вот этому надо учить родителей, - считает председатель родительского комитета Свердловской области.

Для подобного «ликбеза» среди родителей уже давно есть ресурсы. Это различные школы безопасности, психологи, консультационные центры, просветительские мероприятия Свердловского областного родительского комитета, и так далее. Получать ли новые знания в сфере воспитания детей решают уже сами родители.

«ДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ – УМА МНОГО НЕ НАДО»

О том, что 16-летняя девушка стала участницей реалити-шоу, стало известно в начале сентября. В сети появился рекламный ролик нового сезона телеканала «Ю», в котором Наталья Попова появилась буквально на одну секунду. Видеоролик попал в городскую группу Краснотурьинска, где на молодую маму и отца ее ребенка посыпался негатив.

Жители уральского города принялись травить девушку, громко заявляя, что такое поведение – позор.

«Знаете, я не ханжа, но и для меня дико - дети рожают детей. Вы готовы обеспечивать семью, а не сидеть на родительской шее?», - пишет одна из жительниц Краснотурьинска.

Гневные комментарии не остаются без внимания и самих героев шоу. Молодые родители стали отвечать хейтерам, чтобы доказать – у них в семье все отлично.

«Не надо обсуждать, кто во сколько родил, это дело каждого. Ребенок - это счастье, и не важно во сколько ты родила, это не значит, что ребенок родился и все, жизнь встала колом. В жизни так же и с ребенком можно достигнуть всего, чего захочешь ты, и не надо обсуждать, если что-то не нравится, просто пролистните и все», - пишет героиня шоу Наталья Попова.

Общаться с «КП-Екатеринбург» молодая семья отказалась. До того, как серия про их историю не выйдет в эфир, разглашать подробности им категорически запрещено. Выпуск выйдет в октябре.

За последние три года подростковая беременность в России идет на спад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТАТИСТИКА

За последние три года подростковая беременность в России идет на спад. По данным Росстата, больше всего таких случаев происходит в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Дагестане, Чечне и Забайкальском крае. В числе антилидеров оказались Москва, Санкт-Петербург, Севастополь Мордовия и Ингушетия.

Если сравнивать статистику за несколько лет, то разница действительно видна. Так, в 2014 в России в среднем было 26 случаев беременности у подростков на одну тысячу женщин, а к 2020 году показатель упал до 14,6 случаев.

В 2019 год у несовершеннолетних мам появилось 11 247 тысяч детей. К 2020 году это число упало до 10 449 случаев. При этом у некоторых девушек новорожденные дети уже не первые в семье.