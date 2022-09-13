«Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир во второй очереди «Botanika Green House»

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Компания «Синара-Девелопмент» дала старт продажам квартир во второй очереди «Botanika Green House».

«Botanika Green House» отличают функциональные планировочные решения. В домах запроектированы просторные кухни-гостиные, мастер-спальни для родителей с отдельной ванной комнатой, гардеробной и лоджией, эргономичные детские с игровой. В квартирах с первого по пятый этаж будут сделаны теплые лоджии – для создания комфортной температуры их оборудуют радиаторами.

Благодаря повышенной прочности стен, в домах природного квартала будет царить тишина и покой. В комплексе установят специальную фильтровальную станцию, которая очистит воду от примесей, что позволит продлить срок службы бытовых приборов (посудомоечной и стиральной машин). Собственная газовая котельная обеспечит жителям «Botanika Green House» низкие эксплуатационные расходы. КПД конденсационных котлов котельной порядка 98,8%, что позволит уменьшить расход газа и, соответственно, коммунальные платежи.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Во дворе «Botanika Green House» разместятся игровые площадки для детей разных возрастов, зона отдыха с крытой беседкой и шезлонгами, workout-комплекс. Благодаря ландшафту с разнообразием кустарников, деревьев и цветников придомовая территория будет прекрасна в любое время года.

Район, где возводится эко-квартал, характеризуется хорошей транспортной инфраструктурой: рядом с «Botanika Green House» есть две станции метро (Чкаловская и Ботаническая), остановки трамваев и автобусов. В шаговой доступности детские сады, школы, медицинские центры, магазины и торговые центры, фитнес-центры, аптеки, кафе, рестораны, Ботанический сад УрО РАН.

Строительство квартала ведется в несколько очередей: первая будет сдана в эксплуатацию в IV квартале 2023 года, вторая – в IV квартале 2024 года.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

«Сейчас приобрести квартиру во второй очереди «Botanika Green House» можно на очень выгодных условиях. Например, студия площадью 28,6 кв. м стоит всего 3,9 миллиона рублей - с учетом 10% скидки, которую мы предоставляем при внесении полной оплаты посредством ипотечного кредита или собственных средств. В рамках ипотечной программы, разработанной «Синара-Девелопмент» вместе с крупнейшим банком, ставка на весь срок кредитования составит 0,1%. А семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок, могут получить ипотеку под 0,01%», - рассказал коммерческий директор компании Юрий Старков.