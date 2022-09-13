На Урале отложили поездку учителей в ДНР и ЛНР

Выезд учителей из Свердловской области временно на стопе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рабочая поездка учителей Свердловской области в ДНР и ЛНР временно отложена. Причина, по словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, заключается в том, что сейчас там слишком опасно.

- Мы наших учителей бережем. Список есть, как и желающие, но по факту, никого там пока нет, потому как, вы же понимаете, беженцы оттуда уезжают, нам незачем отправлять туда наших людей, — сообщила "КП Екатеринбург" Татьяна Мерзлякова.

13 сентября появилась информация о том, что российских преподавателей задержали на территории Харьковской области. Тогда же стало известно, что группе задержанных учителей грозит до 12 лет лишения свободы по статье 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

В ответ на это, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей.

- Педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе. Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование, — сообщается в официальном Telegram-канале СКР.

Однако вскоре информацию опровергли. В пресс-службе администрации региона заявили, что в Харьковской области не было учителей, которых можно было бы привлечь к ответственности.

- В Харьковской области не было российских учителей, которые могли быть привлечены к ответственности за преподавание по российской программе, - уточняют в администрации региона в официальном Telegram-канале.

О том, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины начнут преподавать учителя из России, стало известно еще в августе. Тогда в Министерстве образования сообщили о том, что готовят список учителей-добровольцев, которые начнут вести уроки для местных школьников от 3 до 10 месяцев.