«Свое мы возьмем по-любому»: Mr. Credo намерен отсудить у Михаила Галсутяна 500 тысяч евро

Мистеру Кредо чужого не надо, но свое он возьмет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец Александр Махонин, более известный как Mr. Credo, решил побороться за авторские права с актером Михаилом Галустяном. Исполнитель решил подать иск на артиста, а также на телеканал «ТНТ» за неправомерное использование хита «Медляк» в сериале «Бородач».

- Адвокатское бюро предъявляет судебный иск Михаилу Галустяну и компании «ТНТ» о неправомерном использовании песни автора Mr.Credo «Медляк», в сериале «Бородач, - пишет Mr. Credo в своем официальном сообществе «Вконтакте».

Сумму претензии Александр Махонин и его адвокат расценивают в 500 тысяч евро, с учетом публичного охвата аудитории. По его словам, со стороны компании «ТНТ» и команды Михаила Галустяна ответа на официальные претензии не последовало.

Михаил Галустян использовал композицию уральского певца Фото: Даниил ОПАРИН

- Московский беспредел - как он есть! Чужого нам не надо, а свое мы возьмем по-любому, - пишет певец.

Пока Галустян и его PR-менеджеры никак не отреагировали на заявление Мистера Кредо. Получить официальный ответ, как от актера, так и от певца на момент публикации не удалось.

Mr.Credo до 2004 года жил и работал в Екатеринбурге, после чего перебрался в Москву. Пик популярности Александра Махонина пришелся на 90-е годы. Бессмертные хиты «Чудная долина» и «Медляк» ворвались в музыкальные чарты в начале 2000-х. В 2008 году Мистер Кредо выпустил последний на сегодняшний день альбом «Шоколад».

Сейчас Махонин все еще продолжает гастролировать и даже записывать песни. Однако с 2008 года ни одного полноценного альбома так и не вышло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Кредо: «В Екатеринбурге я могу на один рубль целый год жить». Популярный уральский певец рассказал «КП», почему стал петь остросоциальные песни, зачем отлынивал в ракетном училище от учений и как отсидел на всех свердловских зонах (подробнее)

Mr.Credo раскритиковал Евгения Ройзмана и заявил, что фонд «Город без наркотиков» появился благодаря певцу. Также музыкант раскритиковал бывшего мэра Екатеринбурга из-за поддержки ЛГБТ (подробнее)